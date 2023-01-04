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花蓮壽豐硬質玉米因雨受損 獲中央公告現金救助
受去年10月間尼莎颱風持續降雨影響，花蓮多種農作物損失嚴重，其中壽豐鄉硬質玉米有缺株、生育不良等遲發性災情，經縣府爭取，獲農委會公告現金救助，是第4種獲現金救助的品項。
花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天指出，壽豐鄉硬質玉米總種植面積約201公頃，這次受降雨影響，出現缺株、生育不良、果穗短小等遲發性災情，災損面積75公頃，損害面積程度25%，達到申報損失率20%以上標準。
農委會3日公告壽豐鄉辦理硬質玉米受尼莎颱風農業天然災害現金救助地區，救助額度每公頃新台幣2萬8000元，受災農友今天起至1月13日可至公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。
農業處統計，受到尼莎颱風影響受損農作已獲現金救助品項，包括花蓮市、鳳林鎮、新城鄉、光復鄉及秀林鄉的大豆，以及秀林鄉的甘藍與食用番茄，還有這次新增的壽豐鄉硬質玉米。
農業處呼籲，農友若發現作物疑似因天然災害導致損害，儘速向鄉鎮市公所通報協助查看，以加快後續申報程序，儘早復耕復建，保障收益。
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