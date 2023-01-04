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春節有機會賞梅 台東老農說40年來罕見

中央社／ 台東縣4日電
台東幾處賞梅勝地，台東市近郊利嘉林道、縱谷線鸞山部落、南橫公路沿線，目前梅花剛結苞；台東梅農何介臣說，今年很特別，40年來首次遇到春節還有機會賞梅，目前樹葉已凋落，開始結苞，預估10日後開始綻放，花期將持續至春節假期。 中央社
台東幾處賞梅勝地，台東市近郊利嘉林道、縱谷線鸞山部落、南橫公路沿線，目前梅花剛結苞；台東梅農何介臣說，今年很特別，40年來首次遇到春節還有機會賞梅，目前樹葉已凋落，開始結苞，預估10日後開始綻放，花期將持續至春節假期。 中央社

今年梅花預估10日後開始綻放，花期將持續至春節假期，台東梅農何介臣說，今年很特別，40年來首次遇到春節還有機會賞梅。

台東幾處賞梅勝地，南迴線的山豬窟、台東市近郊利嘉林道、縱谷線鸞山部落、南橫公路沿線，目前梅花剛結苞，民眾元旦連假賞梅撲空。

鸞山部落森林博館創辦人阿力曼今天接受中央社記者訪問表示，去年入冬後至12月中旬溫度都不是很冷，且雨水少，幸好前幾天冷氣團報到，山區氣溫驟降，梅樹這幾天已經看到花苞了。

台東有機農業發展協會常務理事、鸞山梅農何介臣說，梅花通常都是在農曆春節前1個月左右，也就是約國曆1月中旬前開花，春節時已看不到花朵，甚至樹枝已長出綠芽和綠葉；但今年很奇怪，農曆春節在1月20日，照理說12月底就應該開花，但至今未開花。

「這也許是美麗的錯誤」何介臣說，今天已觀察到梅花樹枝出現花苞，預估10日開始綻放，約17日盛開，花期將延續到春節，「種梅40年首次碰到梅花的花期跨越春節，今年返鄉過節的民眾和遊客很幸運有機會看到美麗的花海」。

春節 梅花 台東

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