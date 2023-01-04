邱臣遠批基隆田徑場成「爛尾樓工程」 籲新市府咎責

民眾黨立院總召邱臣遠今指基隆田徑場成「爛尾樓工程」，他表示，基隆市田徑場前年推動改建工程延宕至今，也成為新任市府團隊難題，市府、監造和廠商間對變更設計的三角問題喬不攏，籲新基隆市府追究責任、檢討問題所在。

邱臣遠表示，前基隆市府團隊把責任推給公共工程委員會，指因工程會建議再給廠商機會，才會拖延到去年底才和廠商終止合約，不過這期間犧牲的是37萬市民的運動權益。

邱臣遠說，基隆田徑場使用超過四十年，重建工程總經費4億5千多萬元，原本預計兩年完工，但前年二月動土不久後市府就進行變更設計，追加三千萬元工程經費，並拖延設計圖一年多，導致工程停擺兩年。

邱臣遠指，這個案子剛動工就變更設計，又遲遲無法出新的設計圖，相關損失、協調無法取得共識，「該解約就要解約，卻又將責任推給工程會，這樣一連串的權力傲慢，問題遠比新竹球場嚴重。」