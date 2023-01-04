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滿車山鼠打牙祭！卑南族大獵祭400餘隻山河收穫滿滿
每年歲末年終到元旦是卑南族「年祭」，年祭包括猴祭、大獵祭、除喪祭及迎新，其中大獵祭辦高山、平原狩獵競賽，今年平原組共獵捕400餘隻山河（山鼠），朱明興1天獵得60隻山鼠奪冠，所有山鼠都成為年祭料理美食。
卑南族年祭剛落幕，大獵祭也已經結束，但仍然有不少「山河」愛好者，向利嘉村長林肯毅電詢「是否還有好貨」，想訂大山河打牙祭，林肯毅也協助連繫「獵鼠高手」補貨。
林肯毅說明，年祭是卑南族每年最重要活動，包括猴祭、大獵祭、除喪祭及迎新，「大獵祭」是長者、勇士們傳授狩獵、採集技能，學習巡視傳統領域的狩獵技巧，對卑南族文化傳承深具意義。
林肯毅指出，大獵祭分為高山跟平原組，高山組須在歲末12月25到30日間，上山狩獵水鹿、山羊、山豬各1隻還有若干山羌，平原組則是在28到29日間訓練製作陷阱、捕抓山鼠，今年說的參賽者共獵捕到400餘隻山鼠。
「我不是最厲害的啦！」朱明興謙虛表示，族人中有許多專業獵人，早期都上山捕抓啃噬樹根的大山鼠，現在山上數量比較少，大獵祭競賽當晚，他會到花蓮壽豐、玉里平原區山、田鼠路徑設陷阱，隔天再採收，這次競賽期1日共捕抓到60隻，也做為年祭活動的料理美食。
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