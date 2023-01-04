快訊

金額確定了！蘇揆：年後全民發6,000元 中低收入戶還有加碼

《初戀》台詞「自衛隊不是軍隊」合實情 上下班如公務員

冷爆！北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

台東元宵重頭戲 陣頭遶境、炸寒單如期舉行

中央社／ 台東縣4日電

台東因疫情停辦2年的元宵遶境活動恢復舉辦，今年重頭戲陣頭遶境和炮炸寒單（邯鄲）正常舉行，明天開始受理遶境報名至28日止。

負責主辦元宵節陣頭、祈福隊伍遶境的台東市天后宮發言人林崑成今天告訴中央社記者，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年的元宵遶境活動恢復舉辦，第一天2月5日出發，當天下午另在台東市南京路舉辦陣頭聯演，第二天6日遶境後進廟。

林崑成表示，5日開始受理報名至1月28日，未接到報名表的宮廟可以到台東天后宮索取，原則上2月2日抽籤；至於遶境出發時間是否提早兩小時或如往例下午1時後出發，抽籤時決定。

林崑成指出，元宵遶境是台東重要的宗教民俗傳統文化，在新春元宵假期中，吸引外地遊客及台東縣各鄉鎮民眾趕來台東市看熱鬧，今年活動規定不隨意放炮、路線上不得設臨時壇。

另外，知本崎仔頭北極宮和台東市民代表蔡政家服務處，1月28日在知本地區舉辦迎元宵大知本公益祈福遶境。

至於炮炸寒單（邯鄲），台東市玄武堂也在臉書（Facebook）宣布恢復舉行，2月2、3日在台東市玄武堂舉辦「東寒單文化傳承研習營」，主要活動集中在2月5、6日。

台東 遶境 元宵節

延伸閱讀

元旦屏東玉皇宮遶境遊行 縣長周春米祈福屏東向前衝

影／耶誕夜失火！台東市工寮起火 濃煙密布燒光了

違停車太多頻被檢舉　台東市警方驅趕氣到廣播：都幾歲的人了！

高雄宮廟遶境放炮漫天煙霧 高市環保局開罰

相關新聞

滿車山鼠打牙祭！卑南族大獵祭400餘隻山河收穫滿滿

每年歲末年終到元旦是卑南族「年祭」，年祭包括猴祭、大獵祭、除喪祭及迎新，其中大獵祭辦高山、平原狩獵競賽，今年平原組共獵捕...

推基隆南港直達車省15分 謝國樑搭火車體驗通勤族辛苦

基隆市長謝國樑今天一早到基隆火車站搭台鐵區間車，了解通勤族每天搭車的辛苦，謝國樑說，將積極推動爭取台鐵開「上班專車」，從...

花蓮街景 4600面國旗飄揚

迎接新的一年，花蓮縣府在全縣主要道路路燈上懸掛國旗，總數約4600面，每周巡檢，要讓外地遊地感受花蓮山海景致外的另一種情...

停3分鐘就罰…科技執法衝擊商家 研商配套

宜蘭縣去年11月實施全縣10處重要交通路口科技執法，成效良好，部分路段卻造成商家停車卸貨不便，生意受影響。羅東鎮長吳秋齡...

網球場價漲5倍 謝國樑：不貼近民意暫緩

基隆市府去年底公告，市立網球場今年1月起場地使用費從每月100元調漲至500元，引發爭議。市長謝國樑昨天以「不貼近民意」...

基隆垃圾費隨袋徵收 政策評估中

雙北實施垃圾費隨袋徵收多年，基隆市長謝國樑昨天表示，垃圾費隨袋徵收是未來的方向，實施的起始點還在評估，今年會先了解對民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。