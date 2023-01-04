推基隆南港直達車省15分 謝國樑搭火車體驗通勤族辛苦

基隆市長謝國樑今天一早到基隆火車站搭台鐵區間車，了解通勤族每天搭車的辛苦，謝國樑說，將積極推動爭取台鐵開「上班專車」，從基隆直達南港，通勤族每天就可多睡15分鐘時間。

謝國樑說，今天他搭上午6時58分從基隆火車站開出的台鐵區間車前往南港，因南港現在是主要轉運、轉乘大站，來體驗一般通勤族所搭的區間車情況。

謝國樑表示，他最近積極規畫推動基隆到南港的直達車，過去他當立委曾爭取過基隆到南港中間不停，可以一站就到。如果是直達車，可以替往南港的通勤族，在上班時間可以省下13到15分鐘，預計全程22到23分就可以到達，但以現在的區間車則要36分鐘。

謝國樑今天和交通處長王圳宏一起搭上區間車，謝國樑並和通勤族互動，詢問通勤族的看法，這是有需要的上班專車，但實際要要看民意的狀況，後續並將由交通處進行民調，做為繼續爭取直達車的重要依據。

謝國樑表示，直達車可以省約13到15分鐘，可以有正面的影響，早上可以多睡15分鐘，對通勤族很有用，他以後個月都會來台鐵了解民眾的意見和反饋。

謝國樑坐了約34分鐘在7時32分到達南港火車站，王圳宏表示，透過實際搭乘做為政策推動的參考。

上午一名男性通勤族說，有直達車到南港很好，可以省不少時間，要趕快推動。還有一名女性通勤族表示，早上通勤的人很多，她每天到台北上班來回就要花3小時，如果有直達車應該很有用。