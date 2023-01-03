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基隆垃圾將隨袋徵收？謝國樑：還要嚴謹政策研擬及溝通
基隆市長謝國樑今天上午在市務會議後記者會宣布推動「乾淨家園」政策，也提及未來對垃圾隨袋徵收規畫，引起市民關切。謝國樑今晚在臉書貼文補充解釋，垃圾隨袋徵收的政策，並不會馬上施行，還需要經過嚴謹的政策研擬及溝通。
謝國樑說，針對市民朋友都很關心的垃圾隨袋徵收的政策，他說明，垃圾與環境的問題，一直都是基隆民眾非常關心，也是他極力想解決的。
謝國樑表示，為了乾淨家園的目標，垃圾隨袋徵收，這個政策是他們長遠的一個目標，未來希望能像雙北市一樣，透過這樣的政策達到垃圾減量的目標。
但是，他說，垃圾隨袋徵收的政策，並不會馬上施行，因為這一切都需要經過嚴謹的政策研擬及溝通。他請市民朋友一起努力，從你我做起，讓基隆的環境整潔越來越好。
謝國樑今天下午也接見環保局清潔隊員，當面致謝並慰勞大家適時調度出勤，維護市容環境整潔，未來「乾淨家園」政策，環境要朝乾淨整潔的方向來努力。
謝國樑聆聽隊員平時執勤工作上的甘苦，並以就任後個人的首長特別費，獎勵清潔隊員機動出勤協助環境清潔，由清潔隊長潘家齊代表接受。
謝國樑說，日前基金一路中央分隔島上垃圾造成困擾，當時討論權責分屬，環保局清潔隊在第一時間就出勤清理，並表示全市現今蠻多的垃圾髒亂充斥大街小巷，造成清潔隊員的負擔，也造成城市的負擔，對於清潔隊員不分晝夜、在寒冬中清掃，維護市容整潔，十分辛苦。
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