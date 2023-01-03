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宜蘭各鄉鎮調解案成立率全國第3 以刑事傷害毀損案最多

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府表揚調解業務績優的鄉鎮市公所，包括宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉及冬山鄉公所。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府表揚調解業務績優的鄉鎮市公所，包括宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉及冬山鄉公所。記者戴永華／攝影

宜蘭各鄉鎮市調解委員會受理110年調解案件成功的比例，全國排名第三，調解中以刑事案件占73％最多，民事案其次，刑事案中又以傷害毀損為最大宗，這部分的調解成功比例高達87％。

避免爭議雙方訴訟不休，浪費司法資源，各鄉鎮市調解委員扮演促進社會和諧的重要角色。宜蘭縣政府今天表揚110年度鄉鎮市調解業務考核績優公所，分別是宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉及冬山鄉公所，頒發獎勵金給調解成立率達80%以上的公所，縣長林姿妙感謝調解委員的無私奉獻。

經統計，宜蘭各鄉鎮市公所110年受理的調解件數1564件，調解成立1318件，成立率達84％，成立率排全國第3名，績效良好。

以類型區分，去年受理的調解案件中，刑事事件占73％，民事事件占27％；刑事事件中，又以傷害毀損為最大宗，共有1039件，成立率達87％；民事事件中，以債權、債務糾紛為最大宗，共有214件，成立率達87％。

縣府秘書處表示，面對常見糾紛類型，調解委員能夠幫助兩造當事人釐清問題，協調取得共識，有效化解紛爭，在疏減訟源與促進社會和諧上都發揮極大功能，歡迎民眾有需要多利用，各鄉鎮市也有免費法律諮詢服務。

宜蘭市調解委員會處理調解案件表現績優，縣長林姿妙頒發獎狀及獎勵金給市長陳美玲。記者戴永華／攝影
宜蘭市調解委員會處理調解案件表現績優，縣長林姿妙頒發獎狀及獎勵金給市長陳美玲。記者戴永華／攝影
羅東鎮調解委員會處理調解案件表現績優，縣長林姿妙頒發獎狀及獎勵金給鎮長吳秋齡。記者戴永華／攝影
羅東鎮調解委員會處理調解案件表現績優，縣長林姿妙頒發獎狀及獎勵金給鎮長吳秋齡。記者戴永華／攝影

宜蘭 林姿妙 羅東

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