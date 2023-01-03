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宜蘭跨館借書免費造成借書量爆增 鄉鎮人力大呼吃不消

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣立圖書館與各鄉鎮市圖書館提供跨館借書免費之後，造成民眾借書量爆增三至四倍，處理圖書人力不足，讓人大吃不消。圖／文化局提供資料照
宜蘭縣立圖書館與各鄉鎮市圖書館提供跨館借書免費之後，造成民眾借書量爆增三至四倍，處理圖書人力不足，讓人大吃不消。圖／文化局提供資料照

宜蘭縣立圖書館與跨鄉鎮市圖書館從去年4月中旬免費提供借書服務後，造成各鄉鎮市借書量爆增三至四倍，人力負荷大到讓人吃不消，三星鄉長李志鏞今天建請縣政府幫忙想辦法解問題，研議能否補助增聘人力等配套措施。

縣政府今天召開擴大縣務會議，三星鄉長李志鏞說明辦理圖書借閱人力不足問題，縣內圖書「代借代還」屬於跨館際合作，縣府文化局以前考量財源及使用者付費概念，跨館借還圖書需付費，但是從98年起免除代還費用，去年4月15日免除代借費用，導致各鄉鎮市立圖書館借書量瞬間爆增，引發處理圖書流通作業等人力負荷相當大。

李志鏞舉三星鄉立圖書館為例，全鄉人口數2萬多人，圖書館2名服務人員，平均每人要服務1萬多人，109年民眾代借圖書370冊，110年是793冊，去年1月至11月是2570冊，爆增三倍以上，其他圖書館的借書數量也都成長三至四倍。

由於三星鄉採購圖書之前會先做民眾意願調查，所採購的圖書大多是民眾所喜愛，圖書被借閱比例相當高，全縣各鄉鎮市屬一屬二。李志鏞說，2名服務人員很難如此龐大的借書量，建議文化局想辦法尋求配套措施。

文化局長呂信芳表示，宜蘭圖書通閱起於民國95年，102年起由文化局編列預算支應運費，代借採使用者付費，收取標準每件60元(以5冊為限)，111年改為每冊10元；後來考量其他縣市作法，後疫情時代避免接觸及鼓勵閱讀，去年4月中旬簽准，免收代借費至今年底。

免收借書費方向是正確的，針對三星鄉公所反映人力問題，呂信芳說，雙方將討論協助解決，也可以尋求載運圖書的合作廠商或有意願的志工幫忙分類及整理圖書，紓解一部分人力不足的問題。

宜蘭縣立圖書館與各鄉鎮市圖書館跨館借書免費之後，造成民眾借書量爆增三至四倍，處理圖書人力不足，讓人大吃不消。本報資料照
宜蘭縣立圖書館與各鄉鎮市圖書館跨館借書免費之後，造成民眾借書量爆增三至四倍，處理圖書人力不足，讓人大吃不消。本報資料照

圖書館 文化局 宜蘭

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