宜蘭跨館借書免費造成借書量爆增 鄉鎮人力大呼吃不消

宜蘭縣立圖書館與跨鄉鎮市圖書館從去年4月中旬免費提供借書服務後，造成各鄉鎮市借書量爆增三至四倍，人力負荷大到讓人吃不消，三星鄉長李志鏞今天建請縣政府幫忙想辦法解問題，研議能否補助增聘人力等配套措施。

縣政府今天召開擴大縣務會議，三星鄉長李志鏞說明辦理圖書借閱人力不足問題，縣內圖書「代借代還」屬於跨館際合作，縣府文化局以前考量財源及使用者付費概念，跨館借還圖書需付費，但是從98年起免除代還費用，去年4月15日免除代借費用，導致各鄉鎮市立圖書館借書量瞬間爆增，引發處理圖書流通作業等人力負荷相當大。

李志鏞舉三星鄉立圖書館為例，全鄉人口數2萬多人，圖書館2名服務人員，平均每人要服務1萬多人，109年民眾代借圖書370冊，110年是793冊，去年1月至11月是2570冊，爆增三倍以上，其他圖書館的借書數量也都成長三至四倍。

由於三星鄉採購圖書之前會先做民眾意願調查，所採購的圖書大多是民眾所喜愛，圖書被借閱比例相當高，全縣各鄉鎮市屬一屬二。李志鏞說，2名服務人員很難如此龐大的借書量，建議文化局想辦法尋求配套措施。

文化局長呂信芳表示，宜蘭圖書通閱起於民國95年，102年起由文化局編列預算支應運費，代借採使用者付費，收取標準每件60元(以5冊為限)，111年改為每冊10元；後來考量其他縣市作法，後疫情時代避免接觸及鼓勵閱讀，去年4月中旬簽准，免收代借費至今年底。