基隆市立網球場一次漲5倍 謝國樑：不貼近民意已暫緩

基隆市政府去年底公告，立網球場今年1月起，會員場地使用費從每月的100元調漲至500元，漲幅高達5億引爭議。市長謝國樑今天表示，在新政府上任1周內就漲5倍，是不貼近民意的一種作法，已要求網球場暫緩實施。

基隆市立網球場去年底貼出公告，自今年1月1日起，會員場地使用費從每月的100元調漲至500元，漲幅高達5億。謝國樑當時剛當選，此公告不認同，表示他上任後會重新評估。

謝國樑今天說，過去10年沒有漲，但在新政府上任1周內就漲5倍，是不貼近民意的一種作法，因此已他已要求網球場暫停漲5倍，沒有在1月1日就漲。

謝國樑表示，但網球場未來做合理收費一定是必要的，他建議幾個方向，可以分級距、分時間，慢慢調到合理收費，可能還要花幾個月的時間來完成。

基隆市教育處去年說明調漲原因，指基隆市立網球場收費已逾10年未調整，修繕、人事及水電支出遠高於收入，導致收支嚴重失衡。

教育處林指出，經教育部體育署及審計室糾正，因此參考鄰近縣市球場收費，並邀請網球相關團體共同研商調整場地使用費，調整後會員每月收費500元，平均每日僅不到20元，且會員於開放時間內不限使用時間及次數，相較於鄰近縣市同等標準計算每月約1000餘元至2000元不等，已屬平價。