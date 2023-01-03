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基隆市長謝國樑推「乾淨家園」政策 科技執法抓亂丟垃圾並要提高罰款

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
加強科技執法抓亂丟垃圾並提高罰鍰，謝國樑推乾淨家園。記者游明煌／攝影
加強科技執法抓亂丟垃圾並提高罰鍰，謝國樑推乾淨家園。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天在市務會議後記者宣布，將推動「乾淨家園」的政策，很多里鄰反映最多的，就是基隆有嚴重的垃圾問題，將加強科技執法取締亂丟垃圾，並提高罰鍰基準，不再只罰最低標1200元。

謝國樑說，他要推動「乾淨家園」的政策，他這幾年在民間走訪，跟超過百位的里鄰長座談過，反映最多的就是嚴重的垃圾問題，包括鄰里之間的廢棄物垃圾，也有寵物大小便、不守公德心產生的菸蒂、檳榔渣等。

謝國樑表示，具體改善作法有三，首先是要多宣導，會拍讓人感同身受的微電影或短片，讓民眾知道這已是現在嚴重的問題。

第二是，謝國樑說，亂丟垃圾依廢棄物清理法可處1200到6000元，現狀大部分都採最低金額1200元，以後會提高罰鍰的基準，並視實際情況提高，不再只罰1200元，提高的金額拿來當作社會福利相關費用。

謝國樑並說，第三會加強科技執法，目前大部分垃圾罰鍰多為人為取締，效果相當有限，日後對於亂丟垃圾會加強科技執法，但因建置設負擔大，不排除和企業合作，透過民間來執行，有效降低政府的負擔。

謝國樑表示，對很多市民來說，在大家居住的大街小巷都很容易看到垃圾，很多人很喜歡去日本，因為日本很乾淨，街頭看不到圾圾，要好好來跟日本這方面學習。

謝國樑表示，日前就獲報基金一路分隔島被人亂丟垃圾，環保局花了不少心力派人清除完，還有很多公共空間也都有被人亂丟垃圾的情況，市府將列為施政重點，加強來執行取締。

環保局長馬仲豪說，環保局將會針對這三項研議具方案，加強來執行，建構「乾淨家園」。

謝國樑 科技執法 日本 基隆

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