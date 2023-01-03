新年旗海飄飄 花蓮縣主要道路懸掛國旗到春節結束
迎接新年，花蓮縣政府近日在全縣主要道路路燈上，懸掛約4000面國旗，在山海景色照映下，美麗的風景更加壯觀，將掛至農曆春節後，前後約逾一個月。為避免風力太大吹落國旗，縣府以直式掛上國旗，也會在每周巡檢，讓經過的民眾欣賞道路風光。
縣府社會處表示，花蓮縣南北縱長達137.5公里，在貫穿境內的台9線上，以及花蓮市區中山路、中正路、中華路、林森路、和平路、府前路等主要道路，掛上約4600面的國旗，無論是湛藍的晴天，或是灰濛的陰天，皆呈現出不同景致。
縣府指出，花蓮位處東北季風氣候區，為避免國旗與旗桿因強風破損或掉落，採納內政部國旗懸掛禮儀網方式，以直掛的方式懸掛；使用螺絲與訂製的旗桿固定於燈桿上，並在旗面的白布邊條及國旗的角端加強縫紉，能降低國旗受損率與掉落的風險，加強牢固性。
在懸掛期間，縣府每周定期巡檢與維護，讓每位用路人於花蓮境內街道行走或駕駛時，能安全也安心地欣賞壯麗風光。
縣長徐榛蔚表示，國旗代表著一個國家的精神、國民的意識，尤其近年歷經重大災害事件與疫情，縣府全力救災及災後救助工作，使社會得以正常運作，更彰顯人與人之間的關懷、互助及對國家支持的重要性，期待飄揚的旗海喚醒國民重視國家歷史與成就，集結民眾愛護國家的向心力。
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