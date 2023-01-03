宜蘭科技執法影響商家生意 羅東鎮長吳秋齡希望有配套

宜蘭縣去年11月起實施全現10處重要交通路口科技執法，成效良好，部分路段卻造成商家停車卸貨不便，生意受影響。羅東鎮長吳秋齡今天在縣務會議表示，停個3分鐘就被開罰惹民怨，有好的交通，也必須要有好的商業行為，建請尋求配套措施，讓大家有所遵循。

縣警察局長林新晃表示，將會同相關單位前往現場了解臨時停車的問題，進行通盤檢討。

宜蘭縣警方去年8月1日率先針對宜蘭市百貨商場前的五叉路口實施科技執法，接著11月1日展開全縣其他9處科技執法，每一處重要路口科技執法的執法取締樣態不同，包括有取締闖紅燈、未打方向燈、違規停車等，民眾開車都特別小心。

吳秋齡今天在縣務會議表示，店家做生意卸貨或民眾買東西的停車長短，竟是由科技執法來決定，超過3分鐘馬上就被開罰單，尤其中正路與公正路的五叉路口的商家更是怨聲載道，造成沒有人去買東西影響生意，店面也租不出去。

吳秋齡認為，能夠解決交通問題是很好，但是商家的商業行為也是要兼顧，希望能夠找出一套配套措施，讓鄉親朋友能夠有所依循。