通緝犯上午就喝茫騎車未戴安全帽 警交通疏導逮人歸案

王姓男子公共危險罪案被通緝，今天上午騎車行經鹿野鄉中新路，因未戴安全帽被警方攔檢，發現王身上酒氣醺人，酒測值達0.81毫克，而且正是員警要尋找的通緝犯，立即將王帶回派出所警訊後移送台東地檢署歸案。

關山分局鹿野派出所員警，今天上午執行交通勤務疏導時，在鹿野鄉中新路發現前方有名騎機車男子沒有帶安全帽，立即要求駕駛停車，想勸導戴上安全帽，但一靠近就發現是轄區喝酒常客王男，並聞到王男身上又有酒味。

「你酒味怎麼又這麼重？」員警立即對王男酒測，要求出示身分證，查對後發現王男日前已因公共危險罪判刑、未到案被通緝，而且王這次的酒測值高達0.81毫克，立即將王帶回派出所。

警方將王男帶回派出所時，質疑其為何一早就喝這麼多，不斷規勸他不要再喝酒騎車，並依酒駕現行犯偵辦，警詢後送關山分局移送台東地檢署歸案處置。

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