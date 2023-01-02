曾參與美國總統初選 謝國樑邀台裔企業家楊安澤演講

基隆市長謝國樑今天表示，日前與曾參加美國總統民主黨初選，與美國一流政治人物競爭的台裔企業家楊安澤會面。謝邀請楊到基隆演講，分享對美國社會的看法，期待那一天的到來。

謝國樑日前與前行政院長江宜樺、前交通部長葉匡時等人餐敘，來台的楊安澤（Andrew Yang）也是座上客人。

楊安澤2020年參與美國民主黨總統提名黨內初選，後來評估情勢不佳宣布退選。楊去年下半年與美國政壇人士共組「行動黨」，希望成為民主黨、保守黨外的第三股政治勢力。

謝國樑今天下午在臉書貼文，分享他與楊安澤會面的心情，表示很開心能與楊一起討論美國政局的變化。因為兩人同年，都是民國64年出生，楊也是「溫馨爸爸」，謝送楊1本他與詹斯敦聯合著的「千分之三的意義」，分享他帶女兒小愛成長的經驗。

謝國樑轉述楊安澤的話說，楊也提到因為與孩子的關係，燃起更多服務美國社會的動力，他聽到時很有感觸。

謝國樑認為，楊安澤是道道地地台灣家庭出身的子弟，能夠參與到美國總統初選，對亞洲人來說，無疑是開啟新頁，當時在華府政治圈也有很高的討論度。

謝說，已邀請楊安澤未來如有機會，請到基隆跟年輕朋友演講，分享楊對美國社會的看法。來自亞洲的子弟能跟美國一流的政治人物競爭，相信基隆的朋友會很有興趣。