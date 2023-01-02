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基隆室外田徑場、室內運動中心都出狀況 運動族有怨言

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立田徑場重建工程出狀況，相鄰的市民體育運動中心（紅圈處後棟）發包整修，封閉數月也未見動靜，引發民怨。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立田徑場重建工程出狀況，相鄰的市民體育運動中心（紅圈處後棟）發包整修，封閉數月也未見動靜，引發民怨。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立田徑場重建工程出狀況，民眾少了運動空間積怨已久。相鄰的市民體育運動中心發包整修，結果封閉數月未見動靜，民眾又少了一處室內球場運動，更表不滿。基市府教育處表示，田徑場已重新發包，體育運動中心正在協調前期作業，近期都會進場施作。

基隆市立田徑場是市內唯一大型競賽運動場所，因為使用超過40年，市府向中央爭取前瞻基礎建設經費約3億元，加上自籌款1億5千多萬元，斥資4億多元發包拆除重建，2021年2月3日盛大舉辦動土典禮。

田徑場重建工程原訂去年底完工，不料開工不久，就因為變更設計等問題，市府、設計監造和包商間意見分歧，工程延宕，至今工地仍是空盪盪場景。市府去年底已與包商終止契約，並重新辦理發包，新廠商預計今年2月間進場施工。

隔著正信路與田徑場相望的市民體育運動中心，也因建築狀況不佳，出現屋頂漏水、牆壁斑駁等問題。市府向中央爭取補助4千多萬元，加上自籌約2千萬元，加上與運動中心相連，位在前棟的公車處建築結構補強經費1500萬元，發包修繕。

市議員韓世昱說，民眾期待全新的運動場地，但田徑場像是爛尾樓工程，體育運動中心去年7月25日開工後封閉，但一直未見施工，大家擔心會不會也出問題，請市府正視民眾運動權益。

教育處代理處長陳淑貞說，市民體育運動中心建物使用單位有社會處、公車處和教育處，各有設施要拆除、搬遷，需要時間，所以包商在去年9月間才報開工。去年9月18日發生地震，包商發現地下室樑柱受損，10天後申報停工。經過監造單位確認結構安全，並與包商協調施作工法，近日就會再次開工。

基隆市政府發包整修市民體育運動中心，封閉數月也未見動靜，引發民怨。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發包整修市民體育運動中心，封閉數月也未見動靜，引發民怨。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立田徑場重建工程出狀況，相鄰的市民體育運動中心（紅圈處後棟）發包整修，封閉數月也未見動靜，引發民怨。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立田徑場重建工程出狀況，相鄰的市民體育運動中心（紅圈處後棟）發包整修，封閉數月也未見動靜，引發民怨。記者邱瑞杰／攝影

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