宜蘭「10連霸」鄉民代表吳旺水 創宜蘭紀錄

宜蘭壯圍鄉民代表吳旺水從39歲選上代表至今，連任不間斷，創下「10連霸」鄉民代表的全國紀錄，服務年資長達37年，深受地方肯定，熱心服務且「好央叫（隨叫隨到）」的他，最近更被推舉當選代表會副主席，傳承經驗給年輕代表。

吳旺水早年曾在東南亞的汶萊經商，後來回到桃園做生意，當時有位縣議員陳榮宗要他返鄉搭配參選鄉民代表。吳家在壯圍鄉美城村是個大家族，光是叔伯等親戚就有100多票，感覺並不困難，就這樣在39歲那年，他初次參選，以878票最高票，當選第四選舉區鄉民代表。

他說，不要小看鄉下的選舉幾百票就可以當選，壯圍鄉第四選區其實是個超級戰區，些微的幾票都可以影響選舉結果；他在參選18屆代表時，以1票險勝當選，競爭相當激烈。

吳旺水是一位沒有副業的專職議員，他說，以前鄉民代表每月薪水才4000元，比起做生意收入，天差地遠，但他很喜歡與鄉親在一起的感覺，形容自己像開「柑仔店」，每天開門面對不同服務對象，這一路走來，他不耍特權、不給人施壓，努力爭取基層建設，能做就儘量做。

創下「10連霸」當選紀錄，顯示吳旺水的服務品質經得起考驗，他笑稱，雖然經濟上幾乎快透支了，卻樂在其中，妻子也尊重他的選擇，就當成是做功德吧。

外表黝黑的皮膚、為人正直豪爽而且講義氣，阿莎力的個性，很容易與基層打成一片，他對待朋友熱忱、服務選民熱心，朋友潘岳形容他是「粗中帶細」好男人，擅長廚藝，回家做了一手好菜，甚至辦桌宴請親友，都不是什麼困難的事。

76歲吳旺水受到年輕晚輩敬仰，上月25日鄉民代表就職改選，被推舉選上代表會副主席，他感謝大家不嫌棄，鄉民代表是他終生無悔的志業，未來會繼續扮演好自己的角色，同時也把經驗傳承給年輕人。