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過年前大掃除 花蓮市、吉安鄉開放清運大型廢棄物

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所免費清理大宗廢棄物將在本月9日至16日開跑，即日起開放預約。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所免費清理大宗廢棄物將在本月9日至16日開跑，即日起開放預約。圖／花蓮市公所提供

再過三周就是農曆新年，家戶開始大掃除，清出大型舊家具或家電等，各公所年前啟動大宗廢棄物免費收運服務。其中花蓮縣人口數較多的花蓮市與吉安鄉，分別在1月9日及3日起巡迴各村里免費清運，每戶限1次，每次3件。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展表示，清理大宗廢棄物即日起至6日受理民眾預約登記，同月9日至16日依各里排定清運時間前往清運，可清運的大宗廢棄物包括電視、冰箱、沙發、衣櫥、衣櫃、桌椅、彈簧床等，每戶以清運1次為限，限運3件。

吳慶展指出，民眾指定清運當天，清潔隊員不會進入住戶家中搬運，請先將大宗廢棄物搬至大門前，不過事業廢棄物、一般垃圾及資源回收物等不收，請勿夾雜在內。

吉安鄉公所預約清理大宗廢棄物已於上月結束，3日起巡迴各村替民眾免費清運，鄉公所清潔隊隊長樊一明說，每戶清運服務限1次，以3件為限，且完成登記後不得隨意更換品項或收取時間。

另外，農曆過年期間，花蓮市與吉安鄉垃圾清運時間調整，花蓮市清潔隊將在25日大年初四開始清運，當天上午10點起，依照清運路線作業，並配合資源回收車收資源回收，當天夜間不收垃圾，26日大年初五起恢復正常時間清運垃圾。

吉安鄉清潔隊則在20日小年夜上午9時清運1次，夜間正常清運；21日除夕僅上午9時清運1次，22日大年初一至24日大年初三停收3天，25日大年初四上午9時清運1次，26日大年初五起恢復正常。

花蓮縣吉安鄉公所本月3日起將巡迴各村，替預約民眾清運大宗廢棄物。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉公所本月3日起將巡迴各村，替預約民眾清運大宗廢棄物。圖／吉安鄉公所提供

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