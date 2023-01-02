地震後建寶華新橋讓台東縣府省下數億元 明年底完工

去年918地震造成台東鹿野鄉寶華大橋橋面錯位，經縣府及地方爭取，經橋檢單位安全評估後，中央通過全額補助6.1億元興建新橋，若今年中旬順利發包，預定於113年底可完工通車；地方直言，台東縣府本就規畫建編預算建新橋，地震後全數中央補助，讓縣府省了數億元。

對於地震讓地方政府省數億元的說法，台東縣建設處長許瑞貴坦言，站在地方政府角度，的確可以這麼分析，寶華橋民國73年興建完工，寬6米、總長680米，因為老舊結構受損，縣政府一直規畫建新寶華橋。

許瑞貴表示，地震受損位置是寶華橋P3橋墩處，橋面板因為地震隆起、錯位，經橋檢單位專業檢測，評估損害結構受損，結構體加強後短期間雖然可勉強使用，但依安全考量應該建新橋。

他說，行政院長蘇貞昌在地震後視察，即同意協助建新橋，經過規畫設計新橋從引道處就拉直，橋寬9米、總長度約1000米、總經費6.1億元，工期大約1年半，希望今年8月能完成發包，明年底能完工通車。