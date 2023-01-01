快訊

中職／等一個人…洪一中成自由身 台鋼將正式拜會

不滿年終差太多！航勤「依法休假」致班次大亂 長榮航空回應了

新黨前立委陳一新跨年夜家人陪伴下過世 享壽72歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮好客藝術村常民生活 重現一甲子文化軌跡

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉公所在好客藝術村舉辦特展，展出60幾年前的生活工具文物，呈現早期人們的生活樣貌。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉公所在好客藝術村舉辦特展，展出60幾年前的生活工具文物，呈現早期人們的生活樣貌。圖／吉安鄉公所提供

懷舊復古近年蔚為風潮，花蓮縣吉安鄉好客藝術村「Hakka生活館」，展現60幾年前的生活文物，呈現早期人們生活樣貌。鄉公所表示，特展重現戰後生活的場景，其中還有如今快看不到的工具，展示早期居民在這片土地上開創的歷程，可讓大家從舊時物品了解早期人們的生活智慧。

吉安鄉公所表示，在好客藝術村展出「穿梭時空一甲子—常民生活考工記」特展，以安居、樂業、休閒3個面向，展示各種60年前的生活工具文物，呈現時代演進，讓民眾回味庶民生活軌跡。

鄉公所指出，「安居」以生活居家物品為主，如竹編嬰兒車、初代電視機等，感受5、60年前的家庭生活樣貌；「樂業」呈現經濟活動代表性物品，包括人力腳踏車、牛車等交通工具，還有古早理髮廳，領略早期居民努力工作的精神；「休閒」主題展現戰後娛樂生活，像是黑膠唱片、巷口雜貨店、相館裡的相機等，體驗早期人們簡單的快樂。

鄉長游淑貞表示，過去看似簡單的生活用品，其實蘊含當代先人智慧結晶，現在幾乎絕跡，甚至有許多懷舊物品，年輕一代的民眾沒有見過。鄉公所重視文化傳承，希望藉由以文物、照片敘述方式，讓民眾懷念過往歲月的甘苦記憶，體會早期篳路藍縷的辛勞，珍惜現代生活便利。

吉安鄉公所表示，特展即日起，在好客藝術村Hakka生活館展出，展期將至10月底，歡迎民眾與父母、長輩們一同懷念過往歲月的生活甘苦。

花蓮吉安鄉好客藝術村展出「穿梭時空一甲子—常民生活考工記」特展，以安居、樂業、休閒3個面向作為主題，現場還有古早理髮廳。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉好客藝術村展出「穿梭時空一甲子—常民生活考工記」特展，以安居、樂業、休閒3個面向作為主題，現場還有古早理髮廳。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉公所好客藝術村特展中的「休閒」主題，展現戰後娛樂生活，像是黑膠唱片等，體驗早期人們簡單的快樂。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉公所好客藝術村特展中的「休閒」主題，展現戰後娛樂生活，像是黑膠唱片等，體驗早期人們簡單的快樂。圖／吉安鄉公所提供

延伸閱讀

花蓮鳳梨花寒害影響 受損超過20公頃

花蓮場技術支援 助攻東部農產加工

花蓮真的是他「主場秀」！羅志祥唱到濕身狂飆七首夯歌

羅志祥經典連發20分鐘不間斷 花蓮跨年演唱會湧6萬人

相關新聞

花蓮好客藝術村常民生活 重現一甲子文化軌跡

懷舊復古近年蔚為風潮，花蓮縣吉安鄉好客藝術村「Hakka生活館」，展現60幾年前的生活文物，呈現早期人們生活樣貌。鄉公所...

花蓮鳳梨花寒害影響 受損超過20公頃

再過3周就是農曆春節，許多人會買台語諧音「旺」鳳梨花放在家中增添喜氣，但受到寒害影響，花蓮超過20公頃的鳳梨花花葉出現變...

基隆辦非洲篇四格漫畫比賽 特優作品融入三毛作品文字

基隆市多元文化教材網「非洲篇」四格漫畫比賽成績揭曉，安樂高中國中部及和平國小是大贏家。安中學生鄭宇恩將已故作家三毛同學筆...

基隆民間版元旦升旗典禮 中正公園雨中升起超大國旗

基隆第一獅子會今早在中正公園舉辦「元旦愛國升旗典禮」，這場民間版的升旗活動特色，是升起特製的超大幅國旗。

霧雨迷濛 天公不作美 宜蘭迎不到曙光

宜蘭從昨晚至今雨勢不停歇，讓想要迎曙光日出的民眾失望了。不過，各地元旦升旗等活動今天照常舉行，包括縣政府及部分鄉鎮市公所在...

元旦升旗 謝國樑：中華民國和平穩定是國民最重要依靠

基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，數百民眾一起唱國歌，一起看著國旗緩緩升起。基隆市長謝國樑說，看著這面國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。