花蓮好客藝術村常民生活 重現一甲子文化軌跡

懷舊復古近年蔚為風潮，花蓮縣吉安鄉好客藝術村「Hakka生活館」，展現60幾年前的生活文物，呈現早期人們生活樣貌。鄉公所表示，特展重現戰後生活的場景，其中還有如今快看不到的工具，展示早期居民在這片土地上開創的歷程，可讓大家從舊時物品了解早期人們的生活智慧。

吉安鄉公所表示，在好客藝術村展出「穿梭時空一甲子—常民生活考工記」特展，以安居、樂業、休閒3個面向，展示各種60年前的生活工具文物，呈現時代演進，讓民眾回味庶民生活軌跡。

鄉公所指出，「安居」以生活居家物品為主，如竹編嬰兒車、初代電視機等，感受5、60年前的家庭生活樣貌；「樂業」呈現經濟活動代表性物品，包括人力腳踏車、牛車等交通工具，還有古早理髮廳，領略早期居民努力工作的精神；「休閒」主題展現戰後娛樂生活，像是黑膠唱片、巷口雜貨店、相館裡的相機等，體驗早期人們簡單的快樂。

鄉長游淑貞表示，過去看似簡單的生活用品，其實蘊含當代先人智慧結晶，現在幾乎絕跡，甚至有許多懷舊物品，年輕一代的民眾沒有見過。鄉公所重視文化傳承，希望藉由以文物、照片敘述方式，讓民眾懷念過往歲月的甘苦記憶，體會早期篳路藍縷的辛勞，珍惜現代生活便利。