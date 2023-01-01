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基隆民間版元旦升旗典禮 中正公園雨中升起超大國旗

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆第一獅子會今早在中正公園舉辦「元旦愛國升旗典禮」，基隆市長謝國樑出席致詞。圖／基市府提供
基隆第一獅子會今早在中正公園舉辦「元旦愛國升旗典禮」，基隆市長謝國樑出席致詞。圖／基市府提供

基隆第一獅子會今早在中正公園舉辦「元旦愛國升旗典禮」，這場民間版的升旗活動特色，是升起特製的超大幅國旗。

基隆市長謝國樑今晨6點多先前往海洋廣場，參加市府社會處籌辦的元旦升旗典禮，上午8點轉往中正公園，參加基隆第一獅子會主辦、龍頭山早起會協辦的升旗典禮。

謝國樑手持小國旗，和基隆童軍第26團小童軍、第一獅子會、龍頭山早起會成員和在場民眾，一起看著超大幅國旗升上旗桿頂端。主辦單位準備了地瓜粥，供參與人士享用，暖胃又暖心。

謝國樑說，中華民國是我們的國家名稱，基隆過去的歷史，只要發生戰爭，都扮演軍事要塞的角色，維護台灣與中華民國的和平，是全體國民最重視的事情。未來市府團隊要帶給市民更好的幸福生活，穩定就業環境，這是他謹記在心的努力方向。

基隆第一獅子會今早在中正公園舉辦「元旦愛國升旗典禮」，升起超大幅國旗。圖／基市府提供
基隆第一獅子會今早在中正公園舉辦「元旦愛國升旗典禮」，升起超大幅國旗。圖／基市府提供
基隆第一獅子會今早在中正公園舉辦「元旦愛國升旗典禮」，基隆市長謝國與出席民眾合照。圖／基市府提供
基隆第一獅子會今早在中正公園舉辦「元旦愛國升旗典禮」，基隆市長謝國與出席民眾合照。圖／基市府提供
基隆第一獅子會今早在中正公園舉辦「元旦愛國升旗典禮」，升起超大幅國旗。圖／基市府提供
基隆第一獅子會今早在中正公園舉辦「元旦愛國升旗典禮」，升起超大幅國旗。圖／基市府提供
基隆第一獅子會今早在中正公園舉辦「元旦愛國升旗典禮」，基隆市長謝國樑（右三）出席。圖／基市府提供
基隆第一獅子會今早在中正公園舉辦「元旦愛國升旗典禮」，基隆市長謝國樑（右三）出席。圖／基市府提供

謝國樑

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