基隆民間版元旦升旗典禮 中正公園雨中升起超大國旗

基隆第一獅子會今早在中正公園舉辦「元旦愛國升旗典禮」，這場民間版的升旗活動特色，是升起特製的超大幅國旗。

基隆市長謝國樑今晨6點多先前往海洋廣場，參加市府社會處籌辦的元旦升旗典禮，上午8點轉往中正公園，參加基隆第一獅子會主辦、龍頭山早起會協辦的升旗典禮。

謝國樑手持小國旗，和基隆童軍第26團小童軍、第一獅子會、龍頭山早起會成員和在場民眾，一起看著超大幅國旗升上旗桿頂端。主辦單位準備了地瓜粥，供參與人士享用，暖胃又暖心。