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霧雨迷濛 天公不作美 宜蘭迎不到曙光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
張勝德（前左）首度以議長身分，參加升旗典禮。圖／縣府提供
張勝德（前左）首度以議長身分，參加升旗典禮。圖／縣府提供

宜蘭從昨晚至今雨勢不停歇，讓想要曙光日出的民眾失望了。不過，各地元旦升旗等活動今天照常舉行，包括縣政府及部分鄉鎮市公所在健行後安排的摸彩，仍吸引滿滿參與的民眾。

太平山國家森林遊樂區以往都有遊客一大早上山，準備迎曙光，但是今天的天氣很差，霧雨濕冷，清晨氣溫8度，沒什麼人衝上山迎晨曦。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天宜蘭頭城外澳服務區舉辦「外澳曙光迎浪-東北角微酵餐桌」活動，面對龜山島海景，以充滿在地特色、富含儀式感形式，與遊客共同迎接2023新的一年，樂團陪伴下，主辦單位準備多款地方特色分享禮，金棗酒粕麵包、虎字碑紀念餅、清水地熱體驗券、龜山朝日立體紀念明信片等，冷天裡暖呼呼。

宜蘭縣政府在運動公園舉辦升旗及健走，羅東鎮、宜蘭市、礁溪鄉、冬山鄉及蘇澳鎮公所也都舉辦升旗典禮，新科議長張勝德也受邀參與；縣政府準備3500份活力早餐與紀念口罩贈送全程參與健行活動的民眾，同時還摸彩電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、腳踏車等。

「絕代雙礁」馬拉松路跑今天清晨舉行，剛起跑時天氣濕冷，讓部分跑者有點吃不消，沿路補充熱食總算完賽，迎接美好新年。

宜蘭縣政府在運動公園舉辦升旗典禮。圖／縣府提供
宜蘭縣政府在運動公園舉辦升旗典禮。圖／縣府提供
東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在頭城外澳服務區舉辦「外澳曙光迎浪-東北角微酵餐桌」活動，充滿在地儀式感。圖／東北角提供
東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在頭城外澳服務區舉辦「外澳曙光迎浪-東北角微酵餐桌」活動，充滿在地儀式感。圖／東北角提供
羅東鎮公所舉辦升旗典禮及健行活動。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所舉辦升旗典禮及健行活動。圖／鎮公所提供
宜蘭縣政府在運動公園舉辦升旗典禮及健行活動。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府在運動公園舉辦升旗典禮及健行活動。記者戴永華／攝影
冬山鄉公所升旗典禮準備暖呼呼的平安粥。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公所升旗典禮準備暖呼呼的平安粥。圖／冬山鄉公所提供
東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在頭城外澳服務區舉辦「外澳曙光迎浪-東北角微酵餐桌」活動。圖／東北角提供
東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在頭城外澳服務區舉辦「外澳曙光迎浪-東北角微酵餐桌」活動。圖／東北角提供

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