元旦升旗 謝國樑：中華民國和平穩定是國民最重要依靠

基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，數百民眾一起唱國歌，一起看著國旗緩緩升起。基隆市長謝國樑說，看著這面國旗，讓他覺得中華民國的和平與穩定，是市民朋友乃至於國人朋友，最重要、最重要的一個依靠。

基隆市元旦升旗典禮由世紀獅子會籌辦，謝國樑帶領市府團隊出席，還有許多民眾到到場參加。主辦單位今年安排阿美族青年舞團演出開場，並由仁愛區文昌里長王明清領唱國歌。

基隆市政府由民進黨執政8年，今年改由國民黨籍謝國樑入主市府。謝說，看到青天白日滿地紅的中華民國國旗，在2023年的元旦升起，心裡有很多的感動。感謝市府團隊、議員先進跟各界長官貴賓，這幾年間為了基隆市努力奮鬥，在自己的工作崗位上發光發亮。

謝國樑表示，這幾年因為疫情的關係，經濟、產業和景氣受到了很大的影響，他有機會勝選擔任市長來服務基隆市民，最主要就是希望要翻轉基隆的景氣，提升基隆的就業，關懷基隆更多的弱勢朋友。