元旦升旗 謝國樑：中華民國和平穩定是國民最重要依靠
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，數百民眾一起唱國歌，一起看著國旗緩緩升起。基隆市長謝國樑說，看著這面國旗，讓他覺得中華民國的和平與穩定，是市民朋友乃至於國人朋友，最重要、最重要的一個依靠。
基隆市元旦升旗典禮由世紀獅子會籌辦，謝國樑帶領市府團隊出席，還有許多民眾到到場參加。主辦單位今年安排阿美族青年舞團演出開場，並由仁愛區文昌里長王明清領唱國歌。
基隆市政府由民進黨執政8年，今年改由國民黨籍謝國樑入主市府。謝說，看到青天白日滿地紅的中華民國國旗，在2023年的元旦升起，心裡有很多的感動。感謝市府團隊、議員先進跟各界長官貴賓，這幾年間為了基隆市努力奮鬥，在自己的工作崗位上發光發亮。
謝國樑表示，這幾年因為疫情的關係，經濟、產業和景氣受到了很大的影響，他有機會勝選擔任市長來服務基隆市民，最主要就是希望要翻轉基隆的景氣，提升基隆的就業，關懷基隆更多的弱勢朋友。
謝國樑感謝在場民眾在2023年的第一個日出，共同參與升旗活動。他說，今天看到的這一面國旗，讓他更覺得中華民國的和平與穩定，是所有市民朋友，乃至於國人朋友最重要的一個依靠。感謝市府團隊能夠跟他並肩打拚，為基隆市民朋友帶來一個更好的環境，2023年讓大家一起來共同努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言