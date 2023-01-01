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元旦升旗 謝國樑：中華民國和平穩定是國民最重要依靠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，基隆市長謝國樑向民眾問好並自拍合照。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，基隆市長謝國樑向民眾問好並自拍合照。記者邱瑞杰／攝影

基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，數百民眾一起唱國歌，一起看著國旗緩緩升起。基隆市長謝國樑說，看著這面國旗，讓他覺得中華民國的和平與穩定，是市民朋友乃至於國人朋友，最重要、最重要的一個依靠。

基隆市元旦升旗典禮由世紀獅子會籌辦，謝國樑帶領市府團隊出席，還有許多民眾到到場參加。主辦單位今年安排阿美族青年舞團演出開場，並由仁愛區文昌里長王明清領唱國歌。

基隆市政府由民進黨執政8年，今年改由國民黨籍謝國樑入主市府。謝說，看到青天白日滿地紅的中華民國國旗，在2023年的元旦升起，心裡有很多的感動。感謝市府團隊、議員先進跟各界長官貴賓，這幾年間為了基隆市努力奮鬥，在自己的工作崗位上發光發亮。

謝國樑表示，這幾年因為疫情的關係，經濟、產業和景氣受到了很大的影響，他有機會勝選擔任市長來服務基隆市民，最主要就是希望要翻轉基隆的景氣，提升基隆的就業，關懷基隆更多的弱勢朋友。

謝國樑感謝在場民眾在2023年的第一個日出，共同參與升旗活動。他說，今天看到的這一面國旗，讓他更覺得中華民國的和平與穩定，是所有市民朋友，乃至於國人朋友最重要的一個依靠。感謝市府團隊能夠跟他並肩打拚，為基隆市民朋友帶來一個更好的環境，2023年讓大家一起來共同努力。

基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，基隆市長謝國樑（左一）和各界來演一起唱國歌，一起看著國旗緩緩升起。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，基隆市長謝國樑（左一）和各界來演一起唱國歌，一起看著國旗緩緩升起。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，主辦單位安排仁愛區文昌里長王明清領唱國歌。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，主辦單位安排仁愛區文昌里長王明清領唱國歌。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，基隆市長謝國樑向民眾問好並自拍合照。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，基隆市長謝國樑向民眾問好並自拍合照。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，數百民眾一起唱國歌，一起看著國旗緩緩升起。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，數百民眾一起唱國歌，一起看著國旗緩緩升起。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，主辦單位安排阿美族青年舞團演出開場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，主辦單位安排阿美族青年舞團演出開場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，基隆市長謝國樑發表新年感言。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，基隆市長謝國樑發表新年感言。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，基隆市長謝國樑發表新年感言。記者邱瑞杰／攝影
基隆市元旦升旗典禮，今早6點15分在海洋廣場登場，基隆市長謝國樑發表新年感言。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 國旗

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