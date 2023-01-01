羅志祥經典連發20分鐘不間斷 花蓮跨年演唱會湧6萬人

2023太平洋觀光節（跨年演唱會）31日晚間在花蓮市東大門廣場登場，再度邀請到去年備受好評的「小豬」羅志祥擔綱壓軸，20多分鐘不間斷唱跳，連唱多首經典，嗨翻全場；縣長徐榛蔚與立委傅崐萁等人，陪民眾倒數，告別2022，現場施放長達300秒的華麗煙火秀，縣府統計，跨年晚會現場連同周邊吸引超過6萬人，連同直播線上觀看人數達數十萬人。

活動一開始由2022花蓮太平洋新秀爭霸讚徵選出的5組「超人氣之星」暖男樂團、問題人誤、力美文化藝術團、Holyplace、無定義暖場，榮獲「太平洋之星」的帆家班(飛馬PEGASUS)也透過舞蹈與競技啦啦隊散發熱力，展現花蓮表演團隊的堅強實力。

接下來舒比舒比樂團、花蓮太魯閣創作歌手一好‧屴夯、花蓮女兒歌手舞思愛，新生代唱將「恐龍偶像」、流行新星Ｍiusa、催淚歌姬張若凡、黃奕儒Ezu、音速小子顏佑庭、戴愛玲等歌手、團隊輪番登台，帶來多首好聽的歌曲。

知名藝人白冰冰穿著優雅的白綠孔雀晚禮服現身，開場「甘甜女人心」演出時，舞群拉開裙擺機關，瞬間化身孔雀開屏，引起一陣驚呼，接著帶來日本演歌「關東春雨傘」，還有神祕「彩蛋」，超夯日劇「初戀」的主題曲「First Love」，雖然下著雨，台下聽眾隨著歌曲搖擺歡呼，掌聲不斷。

跨年倒數時刻，徐榛蔚攜手太平洋觀光節創辦人傅崐萁，與縣府局處首長、《原子少年》土星及FEniX，陪民眾倒數告別2022，現場施放長達300秒的華麗煙火秀，氣氛達到最高點。

壓軸登台的羅志祥以時下流行的「元宇宙」分身概念登場，連唱「有我在、「我的皇后」、「美麗的誤會」、「獨一無二」、「愛的主場秀」、「鬧翻天」等多首歌曲，20分鐘不斷電又唱又跳，展現亞洲舞王實力。