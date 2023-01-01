羅東跨年晚會雨中開幕 300秒煙花秀照亮雨夜

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東2023跨年晚會在中山公園開幕，縣長林姿妙（前排右二）、鎮長吳秋齡（前排中）等人出席致詞。圖／羅東鎮公所提供
羅東2023跨年晚會在中山公園開幕，縣長林姿妙（前排右二）、鎮長吳秋齡（前排中）等人出席致詞。圖／羅東鎮公所提供

羅東跨年晚會昨晚開幕，雨下整夜，民眾撐起雨傘倒數。縣長林姿妙、鎮長吳秋齡、鎮代會主席邱文生致詞，9組藝人接力演出。午夜時分，村卻國際溫泉酒店24樓綻放300秒煙火照亮雨夜，活動在最後1組藝人壓軸演出中落幕。

羅東鎮2023跨年晚會昨晚7點於中山公園揭幕，以「最悍、最反骨」為特色，最大的看點是村卻酒店出資，時長300秒的煙火秀。晚會由「木木」林葦妮、「阿國」林煒國主持，在縣長林姿妙、鎮長吳秋齡的新年祝福中開場。

跨年晚會在雨勢中進行，丘與樂、徐暐翔、ANGIE、火星混蛋‧正義、蔣卓嘉、李佳歡、唐仲彣、G5SH、ØZI等9組新生代歌手和樂團的接力演出，每組表演結束後與在場民眾一同合照。接近午夜，縣長、鎮長、鎮代主席與其他嘉賓、所有到場演出的藝人一同上台獻上祝福，並且跨年倒數。

2023年1月1日0時0分，村卻酒店24樓綻放煙花，時長300秒，照亮羅東的雨夜，現場民眾表示不枉冒雨前來，「有看到煙火就值得了」。煙花秀結束後，新生代女團HUR上台壓軸演出，活動在勁歌熱舞中落幕。

雨下整夜，現場民眾雖受雨勢影響，熱情不減。台上演出者為歌手李佳歡。記者陳敬丰／攝影
雨下整夜，現場民眾雖受雨勢影響，熱情不減。台上演出者為歌手李佳歡。記者陳敬丰／攝影

跨年晚會 羅東 酒店

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