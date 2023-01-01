羅東跨年晚會雨中開幕 300秒煙花秀照亮雨夜

羅東跨年晚會昨晚開幕，雨下整夜，民眾撐起雨傘倒數。縣長林姿妙、鎮長吳秋齡、鎮代會主席邱文生致詞，9組藝人接力演出。午夜時分，村卻國際溫泉酒店24樓綻放300秒煙火照亮雨夜，活動在最後1組藝人壓軸演出中落幕。

羅東鎮2023跨年晚會昨晚7點於中山公園揭幕，以「最悍、最反骨」為特色，最大的看點是村卻酒店出資，時長300秒的煙火秀。晚會由「木木」林葦妮、「阿國」林煒國主持，在縣長林姿妙、鎮長吳秋齡的新年祝福中開場。

跨年晚會在雨勢中進行，丘與樂、徐暐翔、ANGIE、火星混蛋‧正義、蔣卓嘉、李佳歡、唐仲彣、G5SH、ØZI等9組新生代歌手和樂團的接力演出，每組表演結束後與在場民眾一同合照。接近午夜，縣長、鎮長、鎮代主席與其他嘉賓、所有到場演出的藝人一同上台獻上祝福，並且跨年倒數。