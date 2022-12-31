影／基隆跨年晚會寒風大雨澆不熄熱情 男脫上衣嗨翻天

基隆市今年跨年晚會首次移師新落成的國門廣場舉行，基隆港邊雖然寒風中下著大雨，但是民眾熱情不減，仍擠滿民眾拿著雨傘、穿上雨衣跟著搖滾樂團舞動，還有一名年輕男子不畏大冷天，脫去上衣嗨翻天。

今晚除了在地樂團亥兒樂隊、雨神樂團以及裝咖人、甜約翰、VH (Vast & Hazy)、拍謝少年及Tizzy Bac等7組金曲金音級表演陣容輪番嗨唱。

今年跨年邀請到國際知名煙火設計大師黃俊豪操刀煙火秀，搭配由在地樂團亥兒樂隊專為基隆創作的歌曲「台灣頭」，打造長達7分鐘的璀璨煙火秀，民眾都滿心期待，等倒著看煙火。

今晚市長謝國樑將與剛卸任的前市長林右昌一起倒數，難得同台，帶領民眾跨年，迎接2023年的到來。一位民眾說，他和女友特別從台北來基隆跨年，因為女友喜歡基隆有海味的跨年。