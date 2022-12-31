宜蘭、羅東跨年活動民眾盼合辦 2首長：現階段較難實現

宜蘭市與羅東鎮長年分開辦跨年活動，民眾在網上討論，有沒有合作甚至合辦的可能性。對此，宜蘭市長陳美玲與羅東鎮長吳秋齡都認為，現階段較難實現。知情人士表示，宜蘭各鄉鎮市自我意識較強，合作難度高，合辦較困難。

宜蘭市今年舉辦熊讚跨年晚會，大卡司雲集；羅東鎮也舉辦跨年晚會，將有300秒煙火。有民眾好奇，宜蘭市、羅東鎮同屬一縣，為何長年分開舉辦跨年？PTT宜蘭板網友討論，認為先前宜蘭市與羅東鎮政黨色彩不同，如今皆屬藍營，或有機會合作。

新科宜蘭市長陳美玲表示，宜蘭市與羅東鎮區域不同，都較想發展自身的特色，且資金分配也是個問題，除非縣府主導整合，否則實務上較難做到。若有機會談合作，也要妥善規劃與協商，討論出一個可行的方式。

羅東鎮長吳秋齡說，地點就是個大問題，如果合辦，「要辦在哪裡呢？」鄉鎮市都仰賴自身的預算，舉辦活動是為了回饋鎮民。若要合作，也不會是跨年，讓藝人兩邊跑只會增加預算，其他時間較長的活動，如玉穗節就有可能。