基隆中山區公益團體寒冬送暖 謝國樑：讓弱勢暖在心頭
今天2022年最後一天，寒流冷吱吱，基隆市中山區民眾服務社結合多個民間團體舉辦「寒冬送暖關懷弱勢」活動，發放白米、麵條及毯子等物資、熱食。市長謝國樑到場感謝義舉，指雖然外頭寒風刺骨，但民眾個個都暖在心頭。
年關將至，中山區民眾服務社理事長藍福明今天號召婦女會及公益會等民間團體，在烏橋頭福安宮舉辦「寒冬送暖關懷弱勢」活動，針對中山區經濟弱勢家庭、低收入戶及身心障礙民眾，發放日常生活所需的白米、麵條及毯子等物資。
現場也準備熱湯及油粿等熱食，讓等候的民眾暖暖身子，在寒冬中傳遞滿滿溫暖，現場擠滿民眾。國民黨基隆市黨部主委吳國勝及多名議員也都到場。
謝國樑到場後親切地問候現場的市民及小朋友，叮囑老人家要穿暖一點，還不忘向小朋友自我介紹「我是小愛爸爸」，謝國樑感謝民眾服務社等民間團體的善行義舉，表示雖然外頭寒風刺骨，但民眾們個個都暖在心頭。
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