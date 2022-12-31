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基隆社大成果博覽會 謝國樑：新團隊將更重視成人學習

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆社大成果博覽會，謝國樑：新團隊將更重視成人學習。圖／基隆市政府提供
基隆社大成果博覽會，謝國樑：新團隊將更重視成人學習。圖／基隆市政府提供

「幸福城市．活力社大」基隆社區大學今年度秋季班成果博覽會，今天上午在仁愛國小大禮堂登場，市長謝國樑出席活動肯定社大讓進修的民眾收穫滿滿，新的市政團隊將更加重視成人學習的環境建構。

謝國樑頒發教學奉獻獎給在社大服務22年的羅梨娥、服務16年的劉金來兩位老師，肯定致力終身教育，歡迎大家投入終身學習行列。

兼任基隆社大教育基金會董事長的謝國樑指出，社區大學對推動終身教育與公民社會有著重大的貢獻，自社區大學發展條例通過後，賦予社大地方創生的任務，基隆城市未來的整體發展，基隆社大絕不缺席，新的市政團隊將更加重視成人學習的環境建構。

謝國樑表示，未來基隆市除在國教的階段，持續提升教育品質，將更加注重終身教育，挹注資源強化成人學習的友善條件，使基隆進一步落實「學習城市」的願景。他分享自身終身學習經驗，參選公職後並獲「艾森豪獎學金」再進修，透過終身學習提升為民服務的能量。

今天基隆多雨濕冷，但社大師生展現滿滿的活力，學員展出各種學習成果，從靜態作品陳列、課程攤位展示到多元的動態表演，十分精采。現場還受理112年春季班報名註冊，吸引不少民眾探詢。

基隆社大成果博覽會，謝國樑：新團隊將更重視成人學習。圖／基隆市政府提供
基隆社大成果博覽會，謝國樑：新團隊將更重視成人學習。圖／基隆市政府提供
基隆社大成果博覽會，謝國樑：新團隊將更重視成人學習。圖／基隆市政府提供
基隆社大成果博覽會，謝國樑：新團隊將更重視成人學習。圖／基隆市政府提供
基隆社大成果博覽會，謝國樑：新團隊將更重視成人學習。圖／基隆市政府提供
基隆社大成果博覽會，謝國樑：新團隊將更重視成人學習。圖／基隆市政府提供
基隆社大成果博覽會，謝國樑：新團隊將更重視成人學習。圖／基隆市政府提供
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基隆 謝國樑 社區大學

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