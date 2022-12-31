快訊

蔡培慧擬再戰南投立委補選 將成賴清德黨主席第一戰？

迎接2023！Google搜尋「跨年」關鍵字 出現慶祝特效

美國傳奇主播一姊芭芭拉．華特斯辭世 享壽93歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假停車需求熱 花蓮新增665汽車格 元旦起試營運期間免費

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府在市區新設3處路外停車場，明年元旦起試營運，因應連假停車需求，暫不收費。圖／縣府提供
花蓮縣政府在市區新設3處路外停車場，明年元旦起試營運，因應連假停車需求，暫不收費。圖／縣府提供

元旦連假今天起展開，緊接著則有春節連假到來，以觀光為主的花蓮縣市區周邊停車位需求高，縣府近日在花蓮市新增3座路外收費停車站，連同新畫設路邊收費停車位，共新增665格位，明年1月1日起試營運，一直到2月14日免費停車。

建設處表示，新增的3座路外停車場分別位於花蓮市商校街至國興五街、花蓮市富裕二街、裕民路、富裕十二街間，及花蓮市林森路、林森路467巷、明禮路26巷(尚志橋旁)間，停車費率為每30分鐘10元，全日收費，另也可月票付費。

此外，花蓮市和平路的建林街至南濱路、南濱路的長安排至自由街、中正路的和平路至德安六街（北側）及長安街（南側）、中華路的和平路至中華路536巷（北側）及德安六街（南側）4處路段，停車費率每30分鐘10元，收費時段為每天上午10時至晚間10時。

建設處表示，新增收費格位原訂明年元旦在官網公告後收費，但考量連假停車需求，決定延至2月14日收費。新增的路外停車場196格位、路邊停車格415格位，連同南濱路延伸畫設54格位，共增加665停車格，連同既有的1284格位，市區將有1949個停車格位提供使用。

縣府表示，路外停車場改善工程也已陸續動工，營運廠商將引進智慧停車管理設備，包括配置車牌辨識無票卡進出場停管系統、多元繳費系統及監視系統，讓民眾進出停車更安全方便，也會設置電動車充電格位，提供更智慧、更友善及更便利的停車環境。

花蓮縣政府在市區新設3處路外停車場，明年元旦起試營運，因應連假停車需求，暫不收費。圖／縣府提供
花蓮縣政府在市區新設3處路外停車場，明年元旦起試營運，因應連假停車需求，暫不收費。圖／縣府提供

花蓮 元旦連假 停車場

延伸閱讀

元旦連假國道事故平均增3成！3大肇因駕駛要注意

元旦連假3大省道路段也塞 國道客運昨增班疏運16萬人

連假首日蘇澳蘇花改南下車潮 預計下午減緩

影／連假首日屏南爆出遊車潮 台1線枋寮段調撥車道紓解

相關新聞

跨年連假 台東推智能停車 屏東訂房8成滿

台東「一起東漂吧」跨年晚會今在海濱公園登場，縣府除在會場周圍規畫3個停車區，並推出智能停車位引導系統，呼籲民眾利用大眾交...

基隆社大成果博覽會 謝國樑：新團隊將更重視成人學習

「幸福城市．活力社大」基隆社區大學今年度秋季班成果博覽會，今天上午在仁愛國小大禮堂登場，市長謝國樑出席活動肯定社大讓進修...

連假停車需求熱 花蓮新增665汽車格 元旦起試營運期間免費

元旦連假今天起展開，緊接著則有春節連假到來，以觀光為主的花蓮縣市區周邊停車位需求高，縣府近日在花蓮市新增3座路外收費停車...

全國十大青農贈精品外銷米 給警義消當新年禮物

選在2022年最後一天獻上感恩祝福，熱心公益的全國十大傑出青年魏瑞廷，特地送給台東關山警、義消精品級好米。受贈代表義消分...

誰能開創台東觀光熱潮 饒慶鈴公開徵才：高手在民間

台東縣政府原交通及觀光發展處長余明勳生涯規畫退職，縣府公開對外徵才，縣長饒慶鈴強調「高手在民間」，歡迎熟悉觀光產業並具創...

租車支援R線載客 謝國樑：不影響搭車權益

基隆客運因疫情及駕駛員流失影響，R路線自21日起停駛，市府緊急租車支援載客，市長謝國樑昨天前往了解載客情況，謝國樑說，初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。