連假停車需求熱 花蓮新增665汽車格 元旦起試營運期間免費

元旦連假今天起展開，緊接著則有春節連假到來，以觀光為主的花蓮縣市區周邊停車位需求高，縣府近日在花蓮市新增3座路外收費停車站，連同新畫設路邊收費停車位，共新增665格位，明年1月1日起試營運，一直到2月14日免費停車。

建設處表示，新增的3座路外停車場分別位於花蓮市商校街至國興五街、花蓮市富裕二街、裕民路、富裕十二街間，及花蓮市林森路、林森路467巷、明禮路26巷(尚志橋旁)間，停車費率為每30分鐘10元，全日收費，另也可月票付費。

此外，花蓮市和平路的建林街至南濱路、南濱路的長安排至自由街、中正路的和平路至德安六街（北側）及長安街（南側）、中華路的和平路至中華路536巷（北側）及德安六街（南側）4處路段，停車費率每30分鐘10元，收費時段為每天上午10時至晚間10時。

建設處表示，新增收費格位原訂明年元旦在官網公告後收費，但考量連假停車需求，決定延至2月14日收費。新增的路外停車場196格位、路邊停車格415格位，連同南濱路延伸畫設54格位，共增加665停車格，連同既有的1284格位，市區將有1949個停車格位提供使用。