聽新聞
test
0:00 / 0:00
連假停車需求熱 花蓮新增665汽車格 元旦起試營運期間免費
元旦連假今天起展開，緊接著則有春節連假到來，以觀光為主的花蓮縣市區周邊停車位需求高，縣府近日在花蓮市新增3座路外收費停車站，連同新畫設路邊收費停車位，共新增665格位，明年1月1日起試營運，一直到2月14日免費停車。
建設處表示，新增的3座路外停車場分別位於花蓮市商校街至國興五街、花蓮市富裕二街、裕民路、富裕十二街間，及花蓮市林森路、林森路467巷、明禮路26巷(尚志橋旁)間，停車費率為每30分鐘10元，全日收費，另也可月票付費。
此外，花蓮市和平路的建林街至南濱路、南濱路的長安排至自由街、中正路的和平路至德安六街（北側）及長安街（南側）、中華路的和平路至中華路536巷（北側）及德安六街（南側）4處路段，停車費率每30分鐘10元，收費時段為每天上午10時至晚間10時。
建設處表示，新增收費格位原訂明年元旦在官網公告後收費，但考量連假停車需求，決定延至2月14日收費。新增的路外停車場196格位、路邊停車格415格位，連同南濱路延伸畫設54格位，共增加665停車格，連同既有的1284格位，市區將有1949個停車格位提供使用。
縣府表示，路外停車場改善工程也已陸續動工，營運廠商將引進智慧停車管理設備，包括配置車牌辨識無票卡進出場停管系統、多元繳費系統及監視系統，讓民眾進出停車更安全方便，也會設置電動車充電格位，提供更智慧、更友善及更便利的停車環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言