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全國十大青農贈精品外銷米 給警義消當新年禮物

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
全國十大傑出青年魏瑞廷（右），選在2022年最後一天特地送給台東關山警、義消精品級好米。圖／讀者提供
全國十大傑出青年魏瑞廷（右），選在2022年最後一天特地送給台東關山警、義消精品級好米。圖／讀者提供

選在2022年最後一天獻上感恩祝福，熱心公益的全國十大傑出青年魏瑞廷，特地送給台東關山警、義消精品級好米。受贈代表義消分隊長周福安表示，在即將邁入新的一年前夕收到這份很有意義的「新年禮物」打火弟兄們都很開心。

魏瑞廷一早親自載運日前外銷美國的在地精品優質米，要送給台東縣消防局關山消防分隊的警、義消感謝這年來付出的辛勞。魏瑞廷雖然是池上人，但由於母親是關山人，多年來仍代替母親持續關懷家鄉，希望能讓天上母親的愛繼續能溫暖人間。

魏瑞廷說，此次送給消防人員為外銷品牌「米之谷」的池上米，是與好友鍾政容所共同創建的。成功外銷讓海外的臺灣人在異鄉國度也能藉由食物的美味一解鄉愁，更因成功將池上米送上梵蒂岡教宗的餐桌而揚名海外。

魏瑞廷說，繼上個月外銷美國後，在2023年初也應邀將前往新加坡開發新銷售通路。除了持續開拓海外市場外，更願意做到「好東西和好朋友分享」。

代表接受的關山義消分隊長周福安說，魏瑞廷送上這份屬「精品級」單價的好米作為新年禮物，肯定打火弟兄平日付出表示感謝，亦希望用歡喜心迎接即將到來的假期和新的一年，民眾都能注意用火安全以減少災害發生的可能。

美國 台東

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