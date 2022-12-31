誰能開創台東觀光熱潮 饒慶鈴公開徵才：高手在民間
台東縣政府原交通及觀光發展處長余明勳生涯規畫退職，縣府公開對外徵才，縣長饒慶鈴強調「高手在民間」，歡迎熟悉觀光產業並具創新、溝通、外語能力者加入縣府團隊，期許新人才繼熱氣球嘉年華、最美星空之後，為台東開創更多新品牌活動。
台東縣府繼選前完成衛生局長公開遴選，近日再次公開甄選交通及觀光發展處(交觀處)處長；饒慶鈴表示，甄選對象除了具任用資格公務人員之外，更歡迎熟悉觀光產業並具創新力、溝通力、外語能力及服務熱忱的有志之士加入縣府團隊，一起為台東觀光及縣民創造幸福。
饒慶鈴表示，第二任期提出的觀光政策，「打造台東成為全球旅遊清單上的必訪景點」，未來交觀處施政方向將著重結合多元族群文化、創新旅遊活動、落實文化首都願景等，期盼繼熱氣球嘉年華、最美星空，再開創新的品牌活動。
饒慶鈴說，期許新接任者，秉持優秀的專業，帶領現普團隊，持續結合數位科技，發展智慧觀光，以及推動發展運動觀光、建置極限運動場，打造1萬人來100次，一生必訪的城市。
台東縣政府表示，原交通及觀光發展處長余明勳因生涯規畫退職，遺職缺暫由參議江慧卿代理，新交觀處長徵才訊息，已公告縣府官網及人事總處事求人網站，112年1月3日報名截止。
意者請於截止日前至縣府網站（網址: https://reurl.cc/OEo0NR）下載公告寄送報名資料，為台東觀光注入新活力。
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