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基隆客運R字頭路線多班次停駛 市府租遊覽車應急

中央社／ 基隆30日電

基隆市政府今天表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，導致駕駛不足，造成基隆客運R字頭路線多班次停駛，市府已租用遊覽車暫時支援。

基隆客運R字頭系列公車，分別從基隆各地出發，目的地是七堵車站，主要是為了讓通勤族方便轉搭台鐵到台北上班。

基隆市政府今天發布新聞稿表示，受到COVID-19疫情影響導致駕駛不足，造成基隆客運R字頭路線多數班次停駛，基隆市交通處日前緊急承租遊覽車支援相關路線，但遊覽車不是市區客運，無上下車鈴或動態系統，因此支援行駛班次採免費搭乘方式，服務市民。

基隆市長謝國樑指出，承租遊覽車支援因故停駛的R字頭公車，主要目的就是讓通勤族與通學學生的權益與搭乘品質不要受太大影響。

基隆市交通處長王圳宏表示，目前交通處評估短、中長期解決方案，短期到明年2月底有5輛遊覽車支援，其中3輛支援R82路線，2輛支援R86路線；另有1輛公車由基隆市公車處調派，支援R66路線。

至於中長期解決方案，王圳宏指出，近日將與公車處了解調度量能，若不足支應，將協調有接手意願的客運業者加入營運。

遊覽車 公車

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