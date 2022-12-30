當選人拒上任 江東成救火代完玉里鎮長代富里鄉長

花蓮縣富里鄉長當選人張容榕拒絕就職，創下地方自治史首例。為免鄉政空轉，縣府指派才剛卸任玉里鎮代理鎮長的江東成，代理富里鄉長，明年初上任。江東成代理玉里鎮長期間盡心盡力，備受好評，二度派代被戲稱是「專業鄉鎮長代理人」，他謙虛說是長官愛護，接任後會將地方急迫性需求列為重點工作，也會努力促進地方和諧。

富里鄉前任鄉長陳榮聰與鄉農會總幹事張素華不合，張容榕是政治素人，獲農會相挺參選，雖然登記後反悔宣布退選，還將戶籍遷出富里，但因程序完成保有候選人資格。

張容榕宣布退選後即神隱，不再有任何競選活動，但後援會持續拉票，在候選人「人間蒸發」情況下仍以400多票差距擊敗陳榮聰當選，寫下驚奇。

當選後張容榕透過臉書宣布不會就職，本月25日新卸任鄉長交接，張容榕仍未現身，創下台灣地方自治史首例。

為了避免鄉政空轉，花蓮縣政府今天宣布由江東成代理富里鄉長，連假過後的1月3日走馬上任。

63歲的江東成出身警界，5年前退休後轉任縣府地政、民政處長，再到立委傅崐萁花蓮服務處擔任執行長，今年3月因玉里鎮前鎮長蔡秋龍涉貪遭羈押停職，縣府指派江東成代理。

江東成代理玉里鎮長9個月又2天期間，玉里兩度發生大地震，他不眠不休指揮救災，對地方建設盡心盡力，不少鎮民大讚他「比民選的還用心」。

卸下代理玉里鎮長職務沒幾天，江東成再度「救火」，奉派代理富里鄉長，外界戲稱他是專業代理人，江東成今天說，原本他認為應該請在地人代理，但長官愛護還是派他代理。

玉里和富里是鄰近鄉鎮，且在918地震時都是重災區，江東成說，代理沒有包袱，會以玉里鎮長任內經驗，推動富里鄉的復建工作，並拜訪村長、代表請益，把地方急迫性需求列為上任的首要之務，也會致力促進地方和諧，繁榮和進步。