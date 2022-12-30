宜蘭元旦新規 機車與自行車在人行道和騎樓須停車格內

機車與自行車停放方便，是台灣人常見代步工具，不過宜蘭縣的機車族、自行車族要注意了，縣政府3月修改規定後，從明年元旦開始，機車與自行車停在人行道和騎樓時，必須停在停車格內，否則可處600到1200元罰鍰。

宜蘭縣政府今年3月修改「宜蘭縣機車及自行車停車秩序實施要點」，更名為「宜蘭縣人行道騎樓機車及自行車停車秩序實施要點」，規定兩種情況必須畫設停車格，第一，人行道寬3公尺以上，未禁止停車，且畫設停車格後，行人空間仍寬1.5公尺以上；第二，騎樓外側無人行道，或人行道禁止停車，且畫設停車格後，供行人出入的寬度達1公尺以上。

要點規定，機車、自行車停放在人行道、騎樓時必須停於車格內，並且盡可能向外靠，留出最大的行人空間。

交通處長王明輝指出，舊法規僅規定機車、自行車可停放於寬度3公尺以上的人行道，與留有1公尺以上通行空間的騎樓，然而多數民眾無法準確判斷寬度，新規的原意是藉由畫設停車格，讓民眾更清楚辨認哪些人行道、騎樓屬於可停放空間。

王明輝說，3月通過新規後，一直透過各公所與民眾溝通，但由於騎樓屬於私有性質，人行道又往往畫有路邊停車格，鄰近也有停車場，民眾擔心取締問題，地方上畫設停車格的意願不高，至今只有礁溪鄉兩處路段實施。

王明輝表示，會繼續透過公所與民眾溝通，優先在交通較混亂的車站、學校、夜市、醫院附近加強溝通與推動。民眾在畫有停車格的路段，未依規定停放，得處600到1200元罰鍰；未畫停車格的路段，則視妨礙交通狀況，決定是否開罰。