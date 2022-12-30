羅東國小安全通學步道完工 鎮公所協調實現校方需求

羅東國小附近交通環境複雜，易發生事故。鎮公所去年向內政部爭取到經費，並且協助校方與廠商溝通，完整轉達並落實學校需求。鎮公所同年也獲得成功國小與維揚路的道路改善工程經費，近日完工驗收。

羅東國小南面聖母醫院與博愛醫院，西邊有菓菜市場，附近街區每年發生超過10起交通事故，加上環校步道零碎，僅有的空間也常被停滿機車，學生與居民的交通安全一直是重要問題。鎮公所去年向內政部爭取到3750萬元辦理「羅東國小暨成功國小通學廊道工程」，以期改善。

完工後的羅東國小通學步道，將整個環校步道修繕完整，拓寬行人空間，並且開闢出寬敞的接送區，整個步道改善面積約2公頃；原來地下停車場的入口因為高低差，容易造成視覺死角，這次改造也將通學步道調整，避開車輛駛進的路線。

校長賴尚義表示，感謝內政部全額補助，也感謝鎮公所的爭取和協調。以往類似的公共工程往往由施作廠商獨自作業，羅東國小通學步道的改造，有賴鎮公所將校方的意見完整傳達給廠商，讓成果能夠符合學校與學生們的需求。