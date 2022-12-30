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六私校為爭權益摃上教育部 指行政程序充滿瑕疵將提行政救濟

羅東國小安全通學步道完工 鎮公所協調實現校方需求

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東國小通學廊道改造後，寬敞的家長汽車接送區，學生可以在遮雨棚內安心等待家長。記者陳敬丰／攝影
羅東國小通學廊道改造後，寬敞的家長汽車接送區，學生可以在遮雨棚內安心等待家長。記者陳敬丰／攝影

羅東國小附近交通環境複雜，易發生事故。鎮公所去年向內政部爭取到經費，並且協助校方與廠商溝通，完整轉達並落實學校需求。鎮公所同年也獲得成功國小與維揚路的道路改善工程經費，近日完工驗收。

羅東國小南面聖母醫院與博愛醫院，西邊有菓菜市場，附近街區每年發生超過10起交通事故，加上環校步道零碎，僅有的空間也常被停滿機車，學生與居民的交通安全一直是重要問題。鎮公所去年向內政部爭取到3750萬元辦理「羅東國小暨成功國小通學廊道工程」，以期改善。

完工後的羅東國小通學步道，將整個環校步道修繕完整，拓寬行人空間，並且開闢出寬敞的接送區，整個步道改善面積約2公頃；原來地下停車場的入口因為高低差，容易造成視覺死角，這次改造也將通學步道調整，避開車輛駛進的路線。

校長賴尚義表示，感謝內政部全額補助，也感謝鎮公所的爭取和協調。以往類似的公共工程往往由施作廠商獨自作業，羅東國小通學步道的改造，有賴鎮公所將校方的意見完整傳達給廠商，讓成果能夠符合學校與學生們的需求。

鎮公所去年爭取到共6550萬補助，完成羅東國小、成功國小與維揚路三處道路改善工程，今天舉辦記者會。鎮長吳秋齡表示，通學廊道可供附近居民活動使用，希望這類人本工程能提供社區與學校更友善的環境。

羅東國小通學廊道也可供附近居民使用，校方會加強宣導，希望所有人都能愛惜。記者陳敬丰／攝影
羅東國小通學廊道也可供附近居民使用，校方會加強宣導，希望所有人都能愛惜。記者陳敬丰／攝影
以往停滿機車的人行道，如今已經是寬敞安全的通學步道。記者陳敬丰／攝影
以往停滿機車的人行道，如今已經是寬敞安全的通學步道。記者陳敬丰／攝影
羅東鎮公所近日完成羅東國小、成功國小、維揚路三處道路改善工程，今於羅東國小召開記者會，鎮長吳秋齡（前排中）、校長賴尚義（前排右）和師生們合照。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮公所近日完成羅東國小、成功國小、維揚路三處道路改善工程，今於羅東國小召開記者會，鎮長吳秋齡（前排中）、校長賴尚義（前排右）和師生們合照。圖／羅東鎮公所提供
地下停車場入口由於高低差，易造成視野死角，改造後人車兩道，與通學路線完全分開。記者陳敬丰／攝影
地下停車場入口由於高低差，易造成視野死角，改造後人車兩道，與通學路線完全分開。記者陳敬丰／攝影

羅東 內政部

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