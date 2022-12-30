羅東國小安全通學步道完工 鎮公所協調實現校方需求
羅東國小附近交通環境複雜，易發生事故。鎮公所去年向內政部爭取到經費，並且協助校方與廠商溝通，完整轉達並落實學校需求。鎮公所同年也獲得成功國小與維揚路的道路改善工程經費，近日完工驗收。
羅東國小南面聖母醫院與博愛醫院，西邊有菓菜市場，附近街區每年發生超過10起交通事故，加上環校步道零碎，僅有的空間也常被停滿機車，學生與居民的交通安全一直是重要問題。鎮公所去年向內政部爭取到3750萬元辦理「羅東國小暨成功國小通學廊道工程」，以期改善。
完工後的羅東國小通學步道，將整個環校步道修繕完整，拓寬行人空間，並且開闢出寬敞的接送區，整個步道改善面積約2公頃；原來地下停車場的入口因為高低差，容易造成視覺死角，這次改造也將通學步道調整，避開車輛駛進的路線。
校長賴尚義表示，感謝內政部全額補助，也感謝鎮公所的爭取和協調。以往類似的公共工程往往由施作廠商獨自作業，羅東國小通學步道的改造，有賴鎮公所將校方的意見完整傳達給廠商，讓成果能夠符合學校與學生們的需求。
鎮公所去年爭取到共6550萬補助，完成羅東國小、成功國小與維揚路三處道路改善工程，今天舉辦記者會。鎮長吳秋齡表示，通學廊道可供附近居民活動使用，希望這類人本工程能提供社區與學校更友善的環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言