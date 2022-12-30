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台東跨年晚會估湧5萬人 縣府提供交通全攻略

中央社／ 台東縣30日電

台東跨年晚會估湧入5萬人，台東市區交通面臨大考驗，台東縣政府安排停車場並呼籲民眾利用大眾交通運輸工具且做好防疫措施。

台東縣政府今天發布新聞表示，31日晚上「2023台東跨年晚會一起東漂吧」，台東縣政府邀請青峰、McHotDog熱狗、盧廣仲、周湯豪&比莉等重量級歌星，在台東市海濱公園開唱，預估約5萬人湧入現場，交通疏運是一大挑戰。

台東縣府規劃會場周邊3個停車區，汽車530格、機車1000格、大客車32格，並推出智能停車位引導系統，開車前往民眾可提前至網站查詢會場停車場使用情形，依工作人員指示停放，民眾也可從市區步行至會場，避免散場時受車流阻塞。

台東縣政府文化處表示，31日上午8時起進行會場安全性清場，民眾勿提早於會場放置私人物品、占位等行為。園區周圍臨海路、四維路及馬亨亨大道將於31日下午2時至明年1月1日清晨2時實施交通管制，31日下午3時開放進場。進場點分別為太皇殿前、四維路底TAITUNG字樣處。

停車部分，第一停車場（汽、機車），機車由臨海路進入，汽車由臨海路1段51巷進入。第二停車場（機車、大客車）由中華路及臨海路進入。第三停車場 （ 汽車）於小白屋旁，由臨海路進入。機車停車場於四維路底。

另外，民眾可由台東火車站、航空站、轉運站 （秀泰影城旁）搭乘排班計程車前往，或搭乘市區循環公車至海濱公園下車步入會場。散場時可於四維路底（臨時計程車排班區）搭乘計程車。

台東縣政府呼籲民眾，務必留意腳步勿推擠、防踩踏，因現場人潮眾多，建議配戴口罩、注意保暖、攜帶輕便雨衣。活動不得攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁品及發光氣球、波波球，會場內於31日下午3時起禁止腳踏車、電動車、滑板車行駛。

台東縣政府衛生局也呼籲民眾，參與元旦連假各種大型活動務必做好個人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施及儘快完成疫苗接種。

台東 停車場 跨年晚會

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