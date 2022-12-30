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花蓮玉里大橋南下橋地震重創 耗資41億元重建新橋

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣玉里大橋在918地震時受損，目前南下橋封閉，補強後的北上橋開放雙向通行。記者王燕華／攝影
花蓮縣玉里大橋在918地震時受損，目前南下橋封閉，補強後的北上橋開放雙向通行。記者王燕華／攝影

位於台9線、跨越秀姑巒溪的花蓮縣玉里大橋是南區交通要道，因918大震受創，北上橋補強後開放雙向通行，南下橋結構嚴重受損持續封閉。立委傅崐萁今天邀公路總局等單位人員現勘，評估補強至少花2億且還可能再被震塌，將原地重建，工程費41億元，預計農曆年前發包，工期約需4年半。

玉里大橋位於歐亞板塊、菲律賓海板塊交界處，南下北上「兩代橋」分別在1977年、1994年建造，兩座橋在918地震時都受到重創。

農曆春節即將到來，交通流量大增，但玉里大橋僅北上橋梁補強後開放雙向通行，南下橋仍封閉，立委傅崐萁、公路總局副局長林聰利、玉里鎮長龔文俊及公路總局人員今天到場現勘，確認橋梁結構問題，也關心重建狀況。

公路總局第四區工程處長林文雄等人簡報指出，玉里大橋南下橋因地震造成推擠位移，橋梁與橋面止震塊都受損，伸縮縫有1公分的錯位，預力梁縱向推擠25到30公分，結構被破壞，受損相當嚴重。當時評估若要補強，工程費用需要2億1000萬元，且若再發生地震仍有塌陷可能，補強已經沒有意義。

公路總局決定重建新橋，考量玉里大橋位於板塊交接處的特性，板塊擠壓造成大橋會「長高」，每10年抬升30公分，新橋設計將保留彈性空間，海岸山脈的西端設計時抬升60公分，如此一來20年後大橋東西端就會一樣高，再過10年也就是完工後的30年，東端又會高出30公分，到時會將西端再墊高90公分，讓兩端高差再恢復到原本的60公分，這樣的設計可降低地震衝擊，延長橋梁壽命。

公路總局估算玉里大橋南下橋重建經費41億元，採半半施工可以減少對交通的衝擊，也縮短工期。副局長林聰利說，先前已發包但流標3次，經檢討預算重新發包，預計農曆春節前可完成發包。

傅崐萁感謝公路總局搶修玉里大橋，也希望重建工程能快進行，施工期間尤其是春節車流量大，北上橋梁的交通安全也要特別注意。

花蓮縣立委傅崐萁 （右）關切玉里大橋重建問題，今邀公路總局等單位現勘。記者王燕華／攝影
花蓮縣立委傅崐萁 （右）關切玉里大橋重建問題，今邀公路總局等單位現勘。記者王燕華／攝影
花蓮縣玉里大橋南下橋因地震受損嚴重，公路總局將發包重建新橋，預估經費41億元。記者王燕華／攝影
花蓮縣玉里大橋南下橋因地震受損嚴重，公路總局將發包重建新橋，預估經費41億元。記者王燕華／攝影

板塊 地震 傅崐萁

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