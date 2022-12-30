暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」 小愛爸爸謝國樑說故事

基隆市府委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理的暖暖親子館，為增進家長親職功能，提升照顧者育兒知能，推動性別平權意識，今年度規畫「爸爸快閃童樂繪」百位爸爸說故事，市長謝國樑今天應邀作為第100位爸爸壓軸登場，說故事和大家分享共讀喜悅。

謝國樑表示，親子共讀是非常珍貴時刻，他平時有和女兒小愛說故事的習慣，今天挑女兒喜歡的「企鵝旅館」繪本，來和現場親子分享，鼓勵更多的爸爸說繪本故事給孩子聽，讓更多家庭感受共讀喜悅。

謝國樑說，基隆氣候多雨，未來市府將規畫打造室內兒童樂園等有遊具的動態遊樂設施，包含溜滑梯、球池等，相信小朋友一定會喜歡。

今天現場有15組家長及小朋友參加，社會處長楊玉欣、民政處長張淵翔及多位議員都到場，大家分享新年新希望，互動熱烈，場面溫馨。

社會處表示，暖暖親子館辦理這場活動，於開放報名初就迅速額滿，大小朋友非常投入在故事內容中，感謝提供繪本資源的暖暖區圖書館與區公所、過港里辦公處等單位，帶給小朋友豐富多元的繪本故事，一起度過溫馨共讀時光。