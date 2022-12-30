快訊

高雄大寮行刑槍擊案 凶嫌黑仔陳屍山區墓園

OPEN將你要去哪！7-ELEVEN趁熱推「飛翔紀念版」icash、小抱枕

晴光商圈掃街 吳怡農妻顏采薇首現身陪同　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」 小愛爸爸謝國樑說故事

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」，小愛爸爸謝國樑說故事。圖／基隆市政府提供
暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」，小愛爸爸謝國樑說故事。圖／基隆市政府提供

基隆市府委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理的暖暖親子館，為增進家長親職功能，提升照顧者育兒知能，推動性別平權意識，今年度規畫「爸爸快閃童樂繪」百位爸爸說故事，市長謝國樑今天應邀作為第100位爸爸壓軸登場，說故事和大家分享共讀喜悅。

謝國樑表示，親子共讀是非常珍貴時刻，他平時有和女兒小愛說故事的習慣，今天挑女兒喜歡的「企鵝旅館」繪本，來和現場親子分享，鼓勵更多的爸爸說繪本故事給孩子聽，讓更多家庭感受共讀喜悅。

謝國樑說，基隆氣候多雨，未來市府將規畫打造室內兒童樂園等有遊具的動態遊樂設施，包含溜滑梯、球池等，相信小朋友一定會喜歡。

今天現場有15組家長及小朋友參加，社會處長楊玉欣、民政處長張淵翔及多位議員都到場，大家分享新年新希望，互動熱烈，場面溫馨。

社會處表示，暖暖親子館辦理這場活動，於開放報名初就迅速額滿，大小朋友非常投入在故事內容中，感謝提供繪本資源的暖暖區圖書館與區公所、過港里辦公處等單位，帶給小朋友豐富多元的繪本故事，一起度過溫馨共讀時光。

暖暖親子館以「親子共玩」為理念，設計幼兒爬行區、親子DIY多功能教室、圖書角、積木區等活動區遊戲設施及教學玩具，提供孩子各種感官與學習刺激，引發好奇心與探索動機，辦理各項活動亦深受大小朋友喜愛。

暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」，小愛爸爸謝國樑說故事。圖／基隆市政府提供
暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」，小愛爸爸謝國樑說故事。圖／基隆市政府提供
暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」，小愛爸爸謝國樑說故事。圖／基隆市政府提供
暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」，小愛爸爸謝國樑說故事。圖／基隆市政府提供
暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」，小愛爸爸謝國樑說故事。圖／基隆市政府提供
暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」，小愛爸爸謝國樑說故事。圖／基隆市政府提供

親子 爸爸 謝國樑

延伸閱讀

租遊覽車支援R線載客 謝國樑搭乘視察：不影響搭車權益

基隆市表揚衛生保健志工 謝國樑肯定志工服務精神無價

慰問公園受傷女童 謝國樑：盡快修復讓孩童放心遊玩

1813大慶大城路線明最後一班 施偉政邀謝國樑搭乘了解

相關新聞

連日雨！基隆百年老榕樹連根倒壓毀1機車、路燈也遭殃

基隆市信二路舊台船宿舍一棵近百年老榕樹，今天上午被發現根部潰爛，連根傾倒橫倒在社區中央，壓毀一輛新機車，因扯斷路燈電線，...

2023台東跨年晚會 縣府交通全攻略出爐

「2023台東跨年晚會一起東漂吧」31日台東市海濱公園登場，為利交通疏運，縣府於會場周圍安排臨時停車場，呼籲大家利用大眾...

暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」 小愛爸爸謝國樑說故事

基隆市府委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理的暖暖親子館，為增進家長親職功能，提升照顧者育兒知能，推動性別平權意識，今年...

花蓮玉里大橋南下橋地震重創 耗資41億元重建新橋

位於台9線、跨越秀姑巒溪的花蓮縣玉里大橋是南區交通要道，因918大震受創，北上橋補強後開放雙向通行，南下橋結構嚴重受損持...

徵熱氣球掌舵者 台東縣政府公開遴選交觀處長

台東縣政府公開遴選交通及觀光發展處長，台東縣政府新聞傳播科長林俐志說，交觀處長負責台東國際熱氣球嘉年華活動，充滿挑戰，歡...

因應明晚跨年晚會 基隆機動加開14線加班車載運民眾

基隆市政府因應明天跨年晚會，市公車處為讓民眾參加跨年活動結束後順利返家，在活動結束時，機動加開14線加班車載運民眾，在元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。