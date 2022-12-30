徵熱氣球掌舵者 台東縣政府公開遴選交觀處長

台東縣政府公開遴選交通及觀光發展處長，台東縣政府新聞傳播科長林俐志說，交觀處長負責台東國際熱氣球嘉年華活動，充滿挑戰，歡迎一起為台東觀光打拚。

林俐志今天告訴中央社記者，台東縣政府繼衛生局長公開遴選之後，再次拋出徵才訊息，將公開甄選交通及觀光發展處（交觀處）處長，縣長饒慶鈴相信高手在民間，甄選對象除具任用資格公務人員之外，更歡迎熟悉觀光產業並具創新力、溝通力、外語能力及服務熱忱的有志之士加入縣府團隊。

林俐志說，原交通及觀光發展處長余明勳因生涯規劃退職，所遺職缺暫由參議江慧卿代理，同時也公開對外發出英雄帖徵求觀光人才。饒慶鈴第二任期提出的觀光政策為「打造台東成為全球旅遊清單上的必訪景點」，未來交觀處施政方向將著重結合多元族群文化、創新旅遊活動、落實文化首都願景等，期盼繼熱氣球嘉年華、最美星空，再開創新的品牌活動。

林俐志表示，交觀處是很好的磨練，提供發揮舞台，有「台灣熱氣球之母」美譽的前台東縣政府交觀處長陳淑慧就因這樣被延攬擔任台北市觀傳局長重任。

台東縣政府表示，徵才訊息已公告於台東縣政府官網及人事總處事求人網站，112年1月3日報名截止。