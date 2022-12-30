2023台東跨年晚會 縣府交通全攻略出爐

「2023台東跨年晚會一起東漂吧」31日台東市海濱公園登場，為利交通疏運，縣府於會場周圍安排臨時停車場，呼籲大家利用大眾交通運輸工具或徒步到會場，用最環保方式愛台東。

縣府表示，停車方面規畫會場周邊3個停車區，計汽車530格、機車1000格、大客車32格，並推出智能停車位引導系統，開車前往的民眾可提前至網站查詢會場停車場使用情形，依指示停車。

「2023台東跨年晚會一起東漂吧」邀請青峰、Mc HotDog熱狗、盧廣仲、潮流母子周湯豪&比莉等重量級歌星，在台東市海濱公園開唱。預估將有逾5萬人湧入晚會現場。

縣府指出，31日上午8點起進行會場安全性清場，下午3點開放民眾進場，分別為太皇殿前排隊進場點1及四維路底TAITUNG字樣排隊進場點2；臨海路、四維路及馬亨亨大道31日當天下午2點至隔日凌晨2點實施交通管制，

停車部分，第一停車場汽、機車：機車由臨海路進入，汽車由臨海路1段51巷進入。第二停車場機車、大客車：由中華路及臨海路進入。第三停車場汽車：於小白屋旁，由臨海路進入。機車停車場：於四維路底。

另外，民眾可由台東火車站、航空站、轉運站（秀泰影城）旁搭乘排班計程車前往，或搭乘市區循環公車至海濱公園下車步入會場。散場時可於四維路底（臨時計程車排班區）搭乘計程車。

縣府請民眾務必留意腳步、勿推擠、防踩踏，因現場人潮眾多，建議配戴口罩、注意保暖、攜帶輕便雨衣。活動不得攜帶毒品、刀槍械、爆裂物等違禁品及「發光氣球」、「波波球」，會場內於15點起禁止腳踏車、電動車、滑板車行駛，以免發生危險，並做好垃圾不落地，保持乾淨整潔。

最新活動消息請上活動粉絲頁：台東跨年晚會、台東藝文平台–跨年晚會專區、台東縣政府文化處官網–跨年晚會專區。智能停車位引導系統網站：https://tour.taitung.gov.tw/parking/#/list 。