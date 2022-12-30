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因應明晚跨年晚會 基隆機動加開14線加班車載運民眾

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府舉辦的跨年晚會，將於明天晚間7點20分在國門廣場登場。記者游明煌／攝影
基隆市政府舉辦的跨年晚會，將於明天晚間7點20分在國門廣場登場。記者游明煌／攝影

基隆市政府因應明天跨年晚會，市公車處為讓民眾參加跨年活動結束後順利返家，在活動結束時，機動加開14線加班車載運民眾，在元旦零時30分在港西街基隆市旅遊服務中心發車。

基隆市政府舉辦的跨年晚會，將於明天晚間7點20分在國門廣場登場，由金鐘主持人吳建恆和甜美精靈謝小柔同台主持，以「搖滾基隆城」主題，邀請7組實力派樂團現場嗨唱，搭配7分鐘海港煙火秀，一同嗨翻北台灣。

加開14線加班車，計有101和平島（經中正路）、 103八斗子（經祥豐街） 、104新豐街（經中正路） 、201深美國小（經仁一路） 、203深澳坑（經信二路、美的世界） 、204教忠街（經富貴社區） 、301太白莊、302中山高中、303大竿林、402堵南里、501國家新城（經長庚醫院） 、505大武崙（經安一路） 、601四腳亭、602暖暖，以刷卡或投幣方式付費搭乘（全票新台幣15元，優待票依各票種計價）。

另外，也有民眾是到台北跨年，市府因應元旦凌晨台鐵加班車及國光客運班車抵達基隆時間，也機動加開9線加班車載運民眾，以疏運參加台北市跨年晚會活動返家民眾。

搭車時間為為元旦零晨2時及2時50分在火車站南站周圍發車，計有103八斗子（經祥豐街）、104新豐街（經中正路）、201深美國小（經仁一路）、203深澳坑線（經信二路、美的世界）、302中山高中、402堵南里、501國家新城（經長庚醫院）、505大武崙（經安一路）、601四腳亭（繞行國立基中、暖暖區公所、東勢街、東碇路、碇內國中、遠源路），以刷卡或投幣方式付費搭乘 （全票新台幣15元，優待票依各票種計價）。

詳情請於公車處網站查詢：

https://www.klcba.gov.tw/index.aspx

因應明晚跨年晚會，基隆機動加開14線加班車載運民眾。本報資料照片
因應明晚跨年晚會，基隆機動加開14線加班車載運民眾。本報資料照片

跨年晚會 基隆

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