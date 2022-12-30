租遊覽車支援R線載客 謝國樑搭乘視察：不影響搭車權益

基隆客運因疫情及駕駛員流失影響，R路線自21日起突停駛，市府緊急租車支援載客，市長謝國樑就任後今天前往了解載客情況，謝國樑說，初期1個月不能影響市民搭乘權益，未來由市府考量整體調度情況，研議解決方案。

基隆客運因疫情及駕駛員流失影響，20日臨時通知市府R字頭路線自21日起多數班次停駛。市府緊急因應，交通處以租遊覽車方式支援R路線，且採取免費搭乘，不影響民眾搭乘權益。

謝國樑今天上午6點45分到國家新城總站候車亭，親自等車並搭上R82了解載運情況，一早雖下不小雨勢，搭乘的學生很多。

謝國樑說，現在的做法先租用遊覽車接駁，第一步最重要的是時間沒有受到影響，也不會有不舒適的情形，這部分要先確認好。

謝國樑表示，因為基隆客運停駛，市府交通處租用遊覽車支援1個月，今天來看R82、R86、R66載運的情況，希望乘客搭乘品質不要受到太大的影響。

謝國樑指出，至於9026要變更路線的問題，目前還在協調，市府最後的底線是市民的權益不能受到影響，不能更改路線，否則對通勤族影響很大。

交通處長王圳宏表示，目前交通處提出短期和中長期的作法來解決。短期有5輛遊覽車支援，3輛支援R82，2輛支援R86，1輛是由市公車處支援R66。市公車處近期還會進用2輛公車駕駛，但應不足以全面接手。

王圳宏說，後續中長期要如何解決，近日即由公車處來了解整體的調度量來檢討，如果不足以支應，會找其他外部資源協調有意願業者接手支援，確保市民搭車的權益。