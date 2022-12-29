基隆市表揚衛生保健志工 謝國樑肯定志工服務精神無價
基隆市衛生局今天舉辦衛生保健志工獎勵表揚活動，市長謝國樑出席時深深一鞠躬，感謝衛保志工們在疫情期間的無私付出，並號召更多人投入服務行列，打造基隆成為最有愛的活力城市。
衛生局今天下午在長榮桂冠酒店彭園會館表揚志工，活動主題訂為「志工活力 綻放基隆」。今天表揚全國志願服務獎項29人、衛生局獎項137人。
衛生局也頒發「拒絕供應菸品予未滿18歲者」績優商家感謝狀，感謝店家在第一線把關，守護國家未來主人翁。共有26家店通過中央實地喬裝測試，未供應菸品給未滿18歲者。中央共測試30家，有4家未通過。
謝國樑說，保健志工不畏疫情影響，積極參與志願服務，不論是衛生所、醫療院所的疫苗接種，或在各單位出入口協助量測體溫、維持秩序，用實際行動展現對人的關懷，令人佩服。
今天的受獎者中，服務時數最高的人是榮獲今年「全國志願服務金牌獎」的林玉妹，她民國97年開始，每月提供5班次的時間在衛生福利部基隆醫院服務，服務時數累積達八千多個小時。
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