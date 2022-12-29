基市府今年未訂人員汰除率？林右昌辦公室澄清
基隆市政府昨天公布近年約聘僱、臨時人員汰除情況數據，其中今年無汰除比例與人數；前基隆市長林右昌辦公室說，因防疫沒訂檢討比例，但不代表沒檢討汰換。
基隆市長謝國樑上任後，基市府人事處通知各局處提出約聘僱、臨時人員汰除15％檢討名單，引發議論；基市府發言人余治明昨天提出民國104年到111年間汰除資料，比例介於10％到20％，今年汰除比率與人數「無」。
謝國樑今天受訪表示，檢討比例非最後決定汰除數，市府每年都有汰除檢討方案，最終人數完全是另一回事，兩者數據一定會有落差，但不應碰到今年選舉就不檢討，該檢討還是要檢討。
林右昌辦公室說，今年沒特別訂檢討比例，最主要是林右昌考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫嚴峻工作讓市府人員都很辛苦，但不代表各局處沒進行人員檢討。
林右昌辦公室表示，今年約聘僱與臨時人員考績早已在林右昌卸任前依程序完成，人員檢討結果也依各級主管意見辦理，部分不適任人員還是有檢討汰換，汰換人數不是「無」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言