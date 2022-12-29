1813大慶大城路線明最後一班 施偉政邀謝國樑搭乘了解
基隆行駛超過10年的1813大慶大城分散發車路線，將在明天行駛最後一班後功成身退，市議員施偉政今天拿著車票到市政府，請市長謝國樑搭乘了解通勤族的需求。施偉政提醒市長，對基隆市的通勤朋友來說，每一條國道客運都是同等重要的。
施偉政今天早上送了一張國光客運車票給謝國樑，邀請他親自搭乘明天最後一班國光客運大慶大城1813通勤車，同時提醒他，對基隆市的通勤朋友來說，每一條國道客運都是重要的。
施偉政表示，希望謝市長不要只顧搭乘9026等部份路線，尤其是中山區有眾多通勤族，更應該來看看中山區的通勤路線，了解大家在多雨的基隆搭乘客運，能從自家社區如大慶大城、喜市等社區出發直達上班地點是多麼奢侈的盼望。
謝國樑說，通勤問題是大家所關心的，替代方案如何，市政府會再了解後再來向議員報告。他對每一條路線都是同等重視，也會了解需求。
國光客運基隆站昨晚表示，因其他業者取得大慶大城發車營運路線許可，原本服務當地台北通勤族，行駛超過10年的1813大慶大城分散發車路線，30日發車後功成身退。提醒乘客查詢明年起相關公車路線，安排通勤事宜。
國光客運表示，1813大慶大城分散發車路線，沿襲自早年公營台汽客運時代規畫的路線，上班交通尖峰時段發3班車，直接從大慶大城開往台北。因為大慶大城已有其他客運業者1550客運路線行駛，大慶大城分散發車將依相關法規，在30日過後不再發車。
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