快訊

談2024總統大選 連戰舉1警示：不信民進黨能複製「抗中保台」

身上帶病毒？六都首長未受邀列席院會 張善政籲政院：尊重制度

白家綺現身了！數度哽咽、泛淚 一句話回應「仍信宋逸民？」

1813大慶大城路線明最後一班 施偉政邀謝國樑搭乘了解

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市議員施偉政（右）今天拿著車票到市政府，請市長謝國樑（中）搭乘1813了解通勤族的需求。記者游明煌／攝影
市議員施偉政（右）今天拿著車票到市政府，請市長謝國樑（中）搭乘1813了解通勤族的需求。記者游明煌／攝影

基隆行駛超過10年的1813大慶大城分散發車路線，將在明天行駛最後一班後功成身退，市議員施偉政今天拿著車票到市政府，請市長謝國樑搭乘了解通勤族的需求。施偉政提醒市長，對基隆市的通勤朋友來說，每一條國道客運都是同等重要的。

施偉政今天早上送了一張國光客運車票給謝國樑，邀請他親自搭乘明天最後一班國光客運大慶大城1813通勤車，同時提醒他，對基隆市的通勤朋友來說，每一條國道客運都是重要的。

施偉政表示，希望謝市長不要只顧搭乘9026等部份路線，尤其是中山區有眾多通勤族，更應該來看看中山區的通勤路線，了解大家在多雨的基隆搭乘客運，能從自家社區如大慶大城、喜市等社區出發直達上班地點是多麼奢侈的盼望。

謝國樑說，通勤問題是大家所關心的，替代方案如何，市政府會再了解後再來向議員報告。他對每一條路線都是同等重視，也會了解需求。

國光客運基隆站昨晚表示，因其他業者取得大慶大城發車營運路線許可，原本服務當地台北通勤族，行駛超過10年的1813大慶大城分散發車路線，30日發車後功成身退。提醒乘客查詢明年起相關公車路線，安排通勤事宜。

國光客運表示，1813大慶大城分散發車路線，沿襲自早年公營台汽客運時代規畫的路線，上班交通尖峰時段發3班車，直接從大慶大城開往台北。因為大慶大城已有其他客運業者1550客運路線行駛，大慶大城分散發車將依相關法規，在30日過後不再發車。

基隆 國光客運 國道客運 謝國樑

延伸閱讀

提醒謝國樑讓市民知道基捷進度 蔡適應：改善交通是共識

謝國樑檢討15％約聘雇延續前朝？ 林右昌：與事實有落差

謝國樑、蔡適應選後會面大和解 推基隆到南港直達火車

謝國樑、蔡適應商討台鐵直達車 謝釋善意撤銷選舉告訴

相關新聞

東海岸最美消防局誕生 大型消防栓坐落豐濱海岸

花蓮縣豐濱鄉地形狹長，消防局豐濱分隊肩負災害救援工作，舊廳舍位於地基沉陷處，鄰近奇美斷層，空間又太小，因此消防局去年在台...

台灣好湯網路票選剩2天 礁溪落後泰安1萬4千票全力衝刺

交通部觀光局舉辦的台灣好湯金泉獎網路票選進入最後階段，宜蘭礁溪溫泉區目前仍以1萬4000多票的差距，落後第一名的泰安溫泉...

提醒謝國樑讓市民知道基捷進度 蔡適應：改善交通是共識

立委蔡適應與基隆市長謝國樑選後今天首次會面，商談合作改善基隆交通，蔡適應會後先行離開沒有受訪，事後發布新聞稿表示，雖然兩...

元旦連假蘇花路廊估7萬輛次車流 新城警布18處崗哨疏導

元旦連假將展開，公路總局預估3天假期蘇花路廊總車流量超過7萬輛次，明天就會出現南下旅遊車潮。花蓮新城警分局轄管蘇花路廊、...

謝國樑檢討15％約聘雇延續前朝？ 林右昌：與事實有落差

基隆市長謝國樑上任後，市府人事處通知各局處提出約聘雇、臨時人員汰除15%檢討名單，市府昨天開記者會說明，約聘雇汰除行之有...

花蓮北濱外環道將封4天檢修 公所掛告示牌籲請配合改道

花蓮市北濱外環道將於明年1月3日至6日封路維修清潔，市公所今天掛起改道指示牌，市長魏嘉彥一早到場，籲請用路人注意封路時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。