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東海岸最美消防局誕生 大型消防栓坐落豐濱海岸
花蓮縣豐濱鄉地形狹長，消防局豐濱分隊肩負災害救援工作，舊廳舍位於地基沉陷處，鄰近奇美斷層，空間又太小，因此消防局去年在台11線上、女媧娘娘廟旁新建廳舍，並設置一座「消防栓」瞭望塔，提供民眾欣賞海景，讓花蓮再增加打卡熱點。
繼花蓮縣消防局花蓮分隊消防雲梯車外觀、光復分隊有原住民圖騰裝飾後，豐濱分隊廳舍擁有消防栓造型，今天舉行落成啟用典禮，縣長徐榛蔚、消防局長林文瑞、豐濱鄉長邱福順等人揭牌，宣布分隊正式啟用。
縣府指出，花蓮海岸線長達175公里，豐濱鄉就佔了一大半，醫療資源匱乏，如發生嚴重傷病狀況，需後送花蓮市區大醫院治療，車程至少1小時，因此消防分隊穩定運作十分重要。
林文瑞表示，豐濱分隊原來空間小，隨著人員擴編與救災車輛器材增加，決定擇地興建，新廳舍總經費達5379萬元，去年10月底動工，今年12月初完工，樓地板面積300多坪，為地上3層建物，可供11名消防員辦公，更可容納5輛以上救護勤務車輛，成為救災基地。
林文瑞說，豐濱鄉是台11線的重要觀光地區，期望建物外觀能成為打卡熱點，因此建築公司結合消防局的特性，決定以消防栓成為意象，結合消防廳舍，在路上遠遠就能看見。甚至遊客可以登上分隊頂樓與2樓的360度觀景平台，可欣賞海景與山景，歡迎路過拍照打卡。
另外，縣府建設處自2020年起，陸續在13鄉鎮建置400座智慧型公車站牌，現完成160座，預計明年2月全數完工，其中位在豐濱分隊新廳舍前的「海港1號」智慧型站牌，今天也一同揭牌。
縣府表示，站牌由知名剪紙藝術家楊士毅設計，以「太陽的故鄉」形塑花蓮城市意象，外觀為太陽溫暖照拂山海大地的雕花造型，象徵太陽綻放在洄瀾山海間，造型站牌將分布在台9線及台11線上，成為地方亮點。
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