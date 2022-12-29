台灣好湯網路票選剩2天 礁溪落後泰安1萬4千票全力衝刺

交通部觀光局舉辦的台灣好湯金泉獎網路票選進入最後階段，宜蘭礁溪溫泉區目前仍以1萬4000多票的差距，落後第一名的泰安溫泉區，最後2天，除了縣政府舉辦快閃活動拉票，礁溪鄉公所的投票專區也會每天送贈品，直到31日最後一天投票截止。

宜蘭縣礁溪溫泉區去年參加金泉獎評比，不論在現地考察或票選部分，都雙雙拿下第一，尤其在網路票選部分，原本是落後泰安溫泉區，但是到後來努力把票數逐漸拉開，領先奪得頭籌。

今年泰安溫泉區就來勢洶洶，一開始就衝高得票數，領先礁溪將近2萬票，後來宜蘭縣政府成立「競選總部」，在重要風景據點設立看板，礁溪鄉公所也全力拉票，把票數差距拉進到1萬4000票左右。

最近，雖然礁溪溫泉區的票數已經成長到5萬4000票左右，但泰安溫泉區得票數也增加票數到6萬8000票，目前競爭就剩下最後2天，請大家踴躍上網投票，台灣好湯的官方網站投票連結如下：https://lin.ee/uqZBT2l

礁溪鄉公所表示，目前在鄉公所廣場前設置的投票專區，歡迎民眾每天前往投票，只要投票給礁溪，公所就會贈送小禮物，每天投票每天送，直到最後一天。