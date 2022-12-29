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提醒謝國樑讓市民知道基捷進度 蔡適應：改善交通是共識
立委蔡適應與基隆市長謝國樑選後今天首次會面，商談合作改善基隆交通，蔡適應會後先行離開沒有受訪，事後發布新聞稿表示，雖然兩人的政見和理念不同，但是改善交通的部分，是兩人現階段的共識，他特別提醒謝市長，基隆捷運的進度要讓市民知道。
蔡適應說，今天受到基隆市長謝國樑邀請，前往基隆市政府談合作改善基隆交通，雙方針對9026路線、台鐵基隆到南港直達車等議題交換意見。
蔡適應表示，基隆有許多交通的建設，需要中央和基隆市政府一起來努力，對於謝市長所說的台鐵交通直達車，他也會盡力來協助，特別是基隆的通勤人口龐大，雙方能有為市民服務的共識，他會以基隆市民的需求為導向一起來努力。
蔡適應在會中也提醒謝市長，基隆捷運地方政府的部分，還有一些程序要處理，要提早做準備讓市民朋友知道進度，還有各階段的工作事項。
蔡適應指出，目前基隆的交通還是市民最在意的事情，雖然兩人的政見和理念不同，但是改善交通的部分，是兩人現階段的共識，兩人談話氣氛良好，基隆市政府有需要與中央溝通的部份，他也會努力的協助。
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