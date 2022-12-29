快訊

炮灰的遺愛福利？俄國徵召士兵「免費凍精」計畫

籃球／下一站台灣？ 林書豪宣布離開CBA返美決定下一步

評／國片市場表現不佳 專家指明年電影投資及產量恐下修

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提醒謝國樑讓市民知道基捷進度 蔡適應：改善交通是共識

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
立委蔡適應（右）與基隆市長謝國樑（左）選後今天首次會面，商談合作改善基隆交通。記者游明煌／翻攝
立委蔡適應（右）與基隆市長謝國樑（左）選後今天首次會面，商談合作改善基隆交通。記者游明煌／翻攝

立委蔡適應與基隆市長謝國樑選後今天首次會面，商談合作改善基隆交通，蔡適應會後先行離開沒有受訪，事後發布新聞稿表示，雖然兩人的政見和理念不同，但是改善交通的部分，是兩人現階段的共識，他特別提醒謝市長，基隆捷運的進度要讓市民知道。

蔡適應說，今天受到基隆市長謝國樑邀請，前往基隆市政府談合作改善基隆交通，雙方針對9026路線、台鐵基隆到南港直達車等議題交換意見。

蔡適應表示，基隆有許多交通的建設，需要中央和基隆市政府一起來努力，對於謝市長所說的台鐵交通直達車，他也會盡力來協助，特別是基隆的通勤人口龐大，雙方能有為市民服務的共識，他會以基隆市民的需求為導向一起來努力。

蔡適應在會中也提醒謝市長，基隆捷運地方政府的部分，還有一些程序要處理，要提早做準備讓市民朋友知道進度，還有各階段的工作事項。

蔡適應指出，目前基隆的交通還是市民最在意的事情，雖然兩人的政見和理念不同，但是改善交通的部分，是兩人現階段的共識，兩人談話氣氛良好，基隆市政府有需要與中央溝通的部份，他也會努力的協助。

基隆捷運 蔡適應 謝國樑

延伸閱讀

謝國樑檢討15％約聘雇延續前朝？ 林右昌：與事實有落差

謝國樑、蔡適應選後會面大和解 推基隆到南港直達火車

謝國樑、蔡適應商討台鐵直達車 謝釋善意撤銷選舉告訴

影／海大研究生釀大武崙變紅海 謝國樑：再未申請開罰

相關新聞

大武崙變紅海 竟是海大生做研究造成

基隆大武崙沙灘前天出現「紅海」，民眾認為是汙染，拍照上傳臉書。市府昨天追查得知是海大曾姓研究生投入「食用紅色6號添加劑」...

提醒謝國樑讓市民知道基捷進度 蔡適應：改善交通是共識

立委蔡適應與基隆市長謝國樑選後今天首次會面，商談合作改善基隆交通，蔡適應會後先行離開沒有受訪，事後發布新聞稿表示，雖然兩...

元旦連假蘇花路廊估7萬輛次車流 新城警布18處崗哨疏導

元旦連假將展開，公路總局預估3天假期蘇花路廊總車流量超過7萬輛次，明天就會出現南下旅遊車潮。花蓮新城警分局轄管蘇花路廊、...

謝國樑檢討15％約聘雇延續前朝？ 林右昌：與事實有落差

基隆市長謝國樑上任後，市府人事處通知各局處提出約聘雇、臨時人員汰除15%檢討名單，市府昨天開記者會說明，約聘雇汰除行之有...

花蓮北濱外環道將封4天檢修 公所掛告示牌籲請配合改道

花蓮市北濱外環道將於明年1月3日至6日封路維修清潔，市公所今天掛起改道指示牌，市長魏嘉彥一早到場，籲請用路人注意封路時間...

女童玩溜滑梯被割傷 基隆協和文化親子公園塑膠條破損成陷阱

今年10月才開幕的基隆市中山區協和文化親子公園，傳出一名女童在玩溜滑梯時，被溜滑坡旁破損的塑膠條割傷，讓家長心疼不已。市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。