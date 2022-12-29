元旦連假蘇花路廊估7萬輛次車流 新城警布18處崗哨疏導

元旦連假將展開，公路總局預估3天假期蘇花路廊總車流量超過7萬輛次，明天就會出現南下旅遊車潮。花蓮新城警分局轄管蘇花路廊、中橫公路、合歡山、太魯閣國家公園等重要道路和景點，已規畫18處交通疏導崗哨，即時排除交通壅塞或事故。

花蓮新城警分局表示，轄內太魯閣國家公園各景點、大禹嶺、合歡山地區、山月吊橋、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場等地都是熱門旅遊景點，假日會湧入大量遊客，台9線、台8線和台14甲線也是交通要道，警方將於12月31日至明年1月2日的3天連假期間，針對這些風景遊憩區、易壅塞路段，規畫交通疏導崗哨。

警方提醒，元旦連假期間，台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德段）針對21噸以上大貨車有交通管制，12月31日清晨5時至下午5時、明年1月1日上午7時至下午1時及明年1月2日中午12時至晚間6時，禁止21噸以上大貨車雙向通行，禁行時段同步開放一般遊覽車及市區客運行駛蘇花改路肩，以紓解尖峰時段車流。

公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊將於12月30日起出現南下車流，連假第一天的12月31日南下交通量預估1萬5700輛次為最大量，假期後段則以北返車流為主，明年1月2日收假間將出現北上車流高峰，當天北上全日交通量預估1萬4500輛次。